Babiš po boku Orbána na národovecké konferenci letos nevystoupí. Nahradí ho ale jiní ‚wokebusters‘

„EU má potenciál, ale chybí jí vůdci. Vždy jsem říkal, že by politici měli vést zemi jako firmu. V EU to nevidím,“ prohlašoval před rokem šéf ANO Babiš na budapešťském pódiu. V hledišti mu naslouchali maďarský premiér Viktor Orbán, slovinský expremiér Janez Janša nebo lídr francouzského Národního sdružení Jordan Bardella.

Babiš také zdůrazňoval, že volby do Evropského parlamentu, které se konají už tento červen, budou prvním krokem proti progresivistům. „EU je na křižovatce a já udělám vše pro to, abych jí pomohl,“ kasal se.

Do eurovoleb zbývají necelé dva měsíce a předseda ANO se na národoveckou konzervativní konferenci nechystá, uvedl pro iROZHLAS.cz. Následné dotazy, co ho k rozhodnutí vedlo, už do vydání článku nechal bez reakce.

Není to přitom tak dávno, co se Babiš s Orbánem sešel. V Praze se potkali na konci února, když maďarský premiér dorazil na zasedání Visegrádské skupiny.

Babišova loňská účast vzbudila pozdvižení u evropských liberálů. V europarlamentu patří totiž hnutí ANO stále do frakce Renew, to však Babišovi nebránilo vystupovat na konferenci CPAC sdružující všemožné evropské i americké národovce a fanoušky Donalda Trumpa.

Jenže Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), tedy evropské liberální strany, kam se ANO řadí, se nelíbila účast českého expremiéra v Budapešti. ALDE Babišův projev odsoudila a uvedla, že na základě rozhodnutí svého kongresu prověří věrnost hnutí ANO a jejího vedení liberálním hodnotám.

The ALDE Party Bureau condemns the participation of Mr Babiš, leader of ANO, to CPAC’s event in Hungary. We have and always will be firm believers in and the strongest advocates of individual rights and freedoms, rule of law & democracy. Full statement ➡️ bit.ly/45Mja2C

Do Prahy následně ALDE poslala inspekci. Dosud ale nebyly veřejně oznámeny žádné výsledky, ani důsledky, které z tohoto „auditu“ pro hnutí vyplynuly. ANO zůstalo členem jak ALDE, tak i frakce Renew, do které by se v červnu zvolení europoslanci rádi znovu připojili.

Sál v Budapešti bude letos plný národoveckých politiků. Po vzoru filmu o krotitelích duchů Ghostbusters je organizátoři nazývají „wokebusters“.

Hlavní hvězdou opět zůstává premiér pořádající země Viktor Orbán. Mezi řečníky se letos objeví i vítěz listopadových voleb v Nizozemsku Geert Wilders, který vede nacionalistickou Stranu pro svobodu (PVV), a vystoupí také předseda ultrapravicové strany Vox Santiago Abascal ze Španělska.

Zástupce budou mít také američtí republikáni. Z New Yorku přiletí Gavin Max, připojí se k němu senátor z Oklahomy Markwayne Mullin nebo kongresman Keith Self z Texasu.

American heavyweights are coming to #CPACHungary 🇭🇺🥳



🔜Only 20 days to go until #CPACHungary again, so it's time to ask who will be taking the main stage from the #USA ? 🇺🇸



📽️Find out the answer in my video message



We are the #wokebusters and we're draining the #swamp this… pic.twitter.com/JL7qWsEOw7