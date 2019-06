Babiš ve Skopje řekl, že vyzve sněmovnu, aby co nejdřív schválila vstup Severní Makedonie do NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzve poslance, aby co nejdřív ratifikovali vstup Severní Makedonie do NATO. Řekl to ve Skopje po jednání s předsedou severomakedonské vlády Zoranem Zaevem. Pokud rozšíření aliance schválí v nejbližších měsících i další členské státy, mohla by Severní Makedonie vstoupit do NATO už letos v prosinci na summitu v Londýně. Skopje 16:43 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiéři Severní Makedonie a Česka Zoran Zaev a Andrej Babiš (vpravo) ve Skopje | Zdroj: ČTK

„Určitě budu informovat kolegy. Možná i zvážím formu dopisu, abych je vyzval, aby to skutečně bylo zařazeno na program. Aby naše sněmovna ratifikovala tu smlouvu skutečně co nejdřív," řekl premiér.

Vstup bývalé jugoslávské republiky do Severoatlantické aliance dosud ratifikovalo celkem 16 z 29 členských států. Podle Babiše je Česko připravené Severní Makedonii pomoct při modernizaci její armády.

Česko podle něj rovněž jednoznačně podporuje i zahájení přístupových rozhovorů Severní Makedonie do Evropské unie, což by měla Evropská rada potvrdit za devět dní. „Patnáct let se o tom mluvilo a je skvělé, že jste konečně našli společnou řeč s Řeckem,“ doplnil.

Zaev ocenil Babišovu podporu. Země podle něj splnila veškeré požadavky EU. Vstup do společenství by mimo jiné znamenal posílení hospodářství a investic Severní Makedonie, míní. „My nežádáme, abychom se hned stali členem Evropské unie. Chceme, aby pokračovala motivace Evropské unie vůči Severní Makedonii a abychom zahájili přístupová jednání,“ řekl.

Babiš také uvedl, že v Severní Makedonii bude investovat 20 milionů eur (zhruba 520 milionů korun) firma Lokotrans. Se Zaevem se domluvili, že předseda severomakedonské vlády navštíví Česko.