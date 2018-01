Babiš si chválí den v Davosu, diví se, že tam politici nejezdili. Německo podle něj odloží kvóty

Premiér v demisi Andrej Babiš považuje Světové ekonomické fórum v Davosu za unikátní akci. Řekl to ČTK a České televizi krátce před ukončením svého čtvrtečního jednodenního programu ve švýcarském alpském letovisku. Podivil se současně, že čeští politici na akci dlouhodobě nejezdí, podle jeho informací zde naposledy byli před 18 lety. Během bilaterálních schůzek si domluvil mimo jiné oficiální návštěvu v Portugalsku. Davos 19:42 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Jsem nadšený, je to skutečně unikátní akce, z celého světa jsou tu stovky prezidentů, premiérů, zástupci Mezinárodního měnového fondu, OECD, velkých firem," uvedl Babiš. V Davosu je podle něj možné během deseti minut vyřídit, co je třeba. „Hodnotím to velice pozitivně a divím se, že za naši zemi tady nikdo nebyl od roku 2000, takže 18 let sem nepřišel nikdo z vlády, ani prezident," dodal.

Do Davosu se chce za rok vrátit, pokud bude stále premiérem. "Strávil bych tady vícero dní jednáním," uvedl. Na dnešním obědě světových lídrů ho zaujala účast řady politiků či byznysmenů, ale také ostrá výměna názorů ruských a ukrajinských politiků na situaci na Ukrajině.

„Bylo to velice zajímavé, byly diskutované nejen evropské věci," řekl Babiš, který byl během slavnostního oběda usazen mezi srbského a iráckého premiéra.

Babiš se v Davosu sešel s předsedy vlád Lucemburska Xavierem Bettelem, Portugalska Antóniem Costou a Estonska Jürim Ratasem. Hovořilo se podle něj především o reformě azylové politiky EU, migračních kvótách a kohezních fondech. „Protože samozřejmě se čeká po brexitu, že bude méně peněz v rozpočtu," uvedl.

Rozhovory o přidělování peněz podle něj budou náročné, ale všechny uvedené země jsou v této otázce na jedné lodi. Předsedovi portugalské vlády přislíbil Babiš bilaterální oficiální návštěvu Lisabonu.

Německo je připraveno odložit diskusi o kvótách

Premiér v demisi je rád, že německá vláda je připravena zatím ukončit diskusi o rovnoměrnějším rozdělování uprchlíků. Česko se podle něj snaží o svém odmítavém názoru na kvóty mluvit při všech příležitostech a pokouší se získávat pro své názory podporu.

O prozatímním ukončení diskuse o přerozdělování uprchlíků hovořil podle agentury DPA německý ministr vnitra Thomas de Maizière na okraj dnešního neformálního jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie v Sofii. Pokud se má dospět k reformě azylové politiky v EU, bylo by podle něj smysluplné nejdříve řešit jiná témata.

„Jsme rádi. Já jsem o tom mluvil včera (ve středu), když jsem měl snídani se saským premiérem, mluvíme o tom všude," uvedl Babiš.

Podporu pro české názory chce hledat i na pátečním jednání visegrádské čtyřky (V4) v Budapešti i při plánované pondělní schůzce v Bruselu s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, řekl. Svůj názor na budoucnost EU vyjádřil také během dnešního programu v Davosu, kde vystoupil v panelové diskusi.