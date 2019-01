Andrej Babiš stáhl žalobu na agenta StB, který o něm prohlásil že spolupracoval vědomě a za peníze

Andrej Babiš podle slovenského Denníku N stáhl žalobu na muže, který potvrdil, že současný český premiér v minulosti donášel pro komunistickou Státní bezpečnost. Šéf hnutí ANO žalobu podal loni v únoru na deník Nový Čas a bývalého příslušníka StB Jána Sarkocyho. Premiér požadoval omluvu a odškodnění milion eur. Žalobu stáhl loni v srpnu. Soud řízení zastavil v prosinci. Bratislava 15:20 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michele Tantussi | Zdroj: Reuters

Ján Sarkocy v minulosti veřejně potvrdil, že Babiš s komunistickou tajnou službou spolupracoval a bral za to peníze. V rozhovoru s titulkem „Otevřená zpověď špiona z Československa: Jak jsem verboval Corbyna a Babiše“ řekl, že Babiš byl „od začátku vědomý spolupracovník.

Babiš žaluje slovenský list o milion eur za výroky agenta StB Sarkocyho. 'Je to sprostý lhář,' říká premiér Číst článek

„Je to sprostý lhář (Sarkocy, pozn. red.). Nevím o kolik – to řeší právníci – ale Nový Čas jsem zažaloval. Kdybych vyhrál, tak to dám na charitu. Jsem celkem majetný člověk, jak jsem četl v novinách,“ reagoval tehdy premiér Babiš.

Proč nyní žalobu stáhl se slovenskému Denníku N nepodařilo zjistit. Ne jeho dotazy Babiš nereagoval.

Připravujeme podrobnosti.