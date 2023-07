Ani na západní Ukrajině není bezpečno. V noci sleduji, kam letí rakety, říká humanitární pracovnice

Bachmut býval neznámým ukrajinským městem, ale ruská invaze a následující prudké boje z něj udělaly symbol válečného utrpení. V den začátku války ve městě byla i tehdejší pozorovatelka monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Kateřina Krejčová: „Bylo to velmi klidné místo, kde jsme necítili obavy o bezpečnost. To, co se stalo loni 24. února, bylo pro celý tým překvapení,“ vzpomíná.

Bachmut 21:55 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít