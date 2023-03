ONLINE: Rusové podle Kyjeva u Bachmutu postoupili. Wagnerovci útočí ve městě, armáda na severu a jihu

„Bachmutský směr: nepřítel se dále pokouší dobýt město Bachmut a zaznamenal částečný úspěch. Ukrajinští obránci však město statečně drží a odrážejí četné nepřátelské útoky,“ uvedl v situační správě bez bližších podrobností generální štáb.

Ten ve čtvrteční ranní svodce také zmínil, že Ukrajinci odrazili 28 útoků v tomto frontovém sektoru, včetně těch u obcí klíčových pro obranu města před obklíčením.

Bachmut, konec března 2023. Zdroj ve videu. pic.twitter.com/XaXBFiO4OH — Martin Dorazín (@mdorazin) March 30, 2023

Institut pro studium války (ISW) ve svém pravidelném hodnocení situace na ukrajinském válčišti uvedl, že snímky s ověřeným místem pořízení ukazují na ruský postup v jižní a jihovýchodní části Bachmutu.

Američtí analytici s odkazem na informace ruských vojenských blogerů dále uvedli, že bojovníci žoldnéřské Wagnerovy skupiny se nyní soustředí na útoky přímo ve městě, zatímco jednotky ruské armády v obavě před ukrajinským protiútokem posílily pozice na sever a jih od Bachmutu.

Průměrný počet denních ruských útoků na celé frontě, které hlásí ukrajinský generální štáb, se snižuje už čtyři týdny v řadě, připomíná agentura Reuters. Za uplynulých sedm dní to bylo 69 útoků denně, zatímco v týdnu mezi 1. a 7. březnem to bylo 124 útoků. Ve středu to bylo 57 útoků.

Bachmut je jedním z ohnisek války na Ukrajině a odehrávají se tam jedny z nejtěžších bojů konfliktu, který Moskva rozpoutala před více než rokem. Objevují se zprávy o mnoha padlých či zraněných na obou stranách. Podle Kyjeva se podařilo situaci na frontě u Bachmutu stabilizovat a odvrátit bezprostřední nebezpečí obklíčení ukrajinské posádky ve městě.