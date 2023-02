ONLINE: Situace u Bachmutu je extrémně napjatá, wagnerovci ho chtějí obklíčit, zní od Ukrajinců

Situace kolem Bachmutu je extrémně napjatá. Žoldnéři z ruské Wagnerovy skupiny se snaží město obklíčit, sdělil ukrajinské mediální platformě Military Media Center velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj.

Ukrajinští vojáci během uplynulého dne odrazili více než 60 ruských útoků na pěti úsecích fronty, ve směru na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivka a Šachtarske, tvrdí ukrajinský generální štáb v ranním přehledu situace na bojišti.

Server RBK-Ukrajina připomněl, že náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová označila situaci na frontě za těžkou, přičemž nejhorší je u Bachmutu v Donbasu na východě země.

Server RBK-Ukrajina připomněl, že náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová označila situaci na frontě za těžkou, přičemž nejhorší je u Bachmutu v Donbasu na východě země.

„Situace v oblasti Bachmutu je mimořádně napjatá. Navzdory značným ztrátám nepřítel zahájil ofenzívu s nejlépe vycvičenými útočnými jednotkami skupiny Wagner, které se snaží prolomit obranu našich vojsk a obklíčit město,“ popsal velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj, který se před několika dny přijel do Bachmutu přesvědčit o situaci osobně.

Rusko se snaží odříznout ukrajinské obránce od zásobovacích tras do města a donutit je ke kapitulaci nebo ústupu. Tím by Rusko dosáhlo prvního většího vítězství za více než půl roku a otevřelo by si cestu k útoku na poslední zbývající městská centra v Doněcké oblasti.

„Nepřítel neustále ničí vše, co může sloužit k ochraně našich pozic,“ citovala z pondělního vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského agentura Reuters. „Naši vojáci bránící oblast kolem Bachmutu jsou skutečnými hrdiny,“ dodal.

Ukrajinská armáda uvedla, že Rusko posílilo své síly v oblasti Bachmutu a ostřeluje obce v okolí města. „Během uplynulého dne naši vojáci odrazili více než 60 nepřátelských útoků,“ uvedlo armádní velení v úterý brzy ráno s odkazem na Bachmut a další oblasti na východě Ukrajiny. Dodalo, že ukrajinské síly zastavily ruské útoky na vesnice Jahidne a Berchivka na severních přístupech k Bachmutu.

Ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov podle Reuters uvedl, že ruské síly vrazily klín mezi tyto vesnice, když se snažily odříznout silnici na západ do města Časiv Jar.

„Jižní část Bachmutu je jediná oblast, kterou lze označit za oblast pod ukrajinskou kontrolou. Ve všech ostatních okresech je situace nepředvídatelná,“ uvedl Ždanov ve videokomentáři a dodal: „Nelze říct, kde leží frontová linie.“

Putinova rétorika

Ruský prezident Vladimir Putin a další ruští představitelé, jako je například bývalý prezident a premiér Dmitrij Medveděv, pokračují v informační operaci, v jejímž rámci falešně vydávají válku proti Ukrajině za „životě důležitou“ pro přežití Ruska, upozornili analytici amerického Institutu pro studium války.

Pravděpodobně jde podle expertů o pokus představit válku tak, že je v sázce mnohem více než ve skutečnosti.

Obviňování Ukrajiny a Západu z ohrožování přežití Ruska se expertům jeví reakcí na ruské vojenské neúspěchy a západní podporu ukrajinských vítězství.

Žádný významný západní představitel ale nevybízel k rozpadu Ruské federace a západní představitelé byli velice opatrní při formulování cílů, jako například nejvýše umožnit Ukrajině osvobodit všechna svá území.

Putinova rétorika má podle amerického institutu získat mezi Rusy podporu pro válku a rozdmýchat na Západě obavy z nestability po rozpadu Ruska, což má Západ odrazovat od podpory Ukrajině a také jej přesvědčit, aby přiměl Kyjev přijmout ruské požadavky. S podobnými obviněními ale Putin vystupuje od začátku války.