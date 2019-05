Bagdádský soud odsoudil k trestu smrti tři Francouze za členství v Islámském státu

Bagdádský soud v neděli vynesl rozsudky smrti nad třemi Francouzi za jejich členství v teroristické organizace Islámský stát. Informovala o tom agentura AFP, podle níž byla trojice zadržena v Sýrii a letos v únoru pak s dalšími devíti Francouzi převezena do Iráku. Podle iráckého zákona je možné se proti rozsudku odvolat do 30 dní. Bagdád 18:07 26. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojovník mává vlajkou Islámského státu při přehlídce v Rakce (archivní foto) | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Byli odsouzeni k popravě, protože se dokázalo, že byli členy teroristické organizace Islámský stát,“ citovala agentura Reuters pracovníka soudu.

Podle AFP jsou odsouzenými Kévin Gonot, Léonard Lopez a Salim Machoua.

Irácký soud už dříve rozhodl o třech jiných francouzských občanech - Mélině Boughedirové, Djamile Boutoutaouové a Lahcènovi Gueboudjovi. Všichni dostali doživotní tresty, což znamená, že musejí být ve vězení nejméně 20 let.

Devět dalších francouzských občanů v Iráku soud ještě čeká. Irácké soudy již nejvyšší trest uložily desítkám džihádistů původem ze zahraničí.

Tři Francouzi

Francie se ještě k nedělnímu rozsudku nevyjádřila, píše BBC, prezident Macron již dříve záležitost nechtěl komentovat. Řekl pouze, že se jedná o domácí věc Iráku.

Britská stanice BBC přinesla krátké profily tří Francouzů. Kévin Gonot (32 let), původem z jihovýchodní Francie, se měl v Sýrii nejdříve přidat k odnoži Al-Kájdy a až poté k Islámskému státu. V prosinci 2017 ho v Sýrii zadrželi i s jeho matkou, ženou a nevlastním bratrem.

Salim Machou (41 let) měl podle francouzského think-tanku Centre d'Analyse du Terrorisme patřit k buňce teroristů, která útočila v Sýrii a Iráku a plánovala útoky v Paříži a Bruselu.

Třetí odsouzený Francouz, Léonard Lopez (32 let), původem z Paříže, odcestoval nejdříve do iráckého Mosulu a pak do Sýrie i se svojí ženu a dvěma dětmi.