Bagdádího podle deníku Washingtonu Post zradil ‚krtek‘, který ho odprovázel po utajených lokacích

K abú Bakru Bagdádímu dovedl Američany informátor z nejbližšího okolí vůdce Islámského státu. Podle amerického deníku The Washington Post se proti Bagdádímu postavil bývalý člen Islámského státu, který mu nejprve pomáhal s útěkem. A to až do domu, kde Bagdádí nakonec zemřel. Americká vláda oficiálně podíl informátora na akci nepotvrdila.

