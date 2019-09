Na takový živel se nedalo připravit. Popadaly i silné konstrukce, říká o hurikánu Bahamka žijící v USA

Je to týden, co Bahamy zasáhl hurikán Dorian a část jich doslova srovnal se zemí. V zemi vládne humanitární krize a chaos. Úřady stále nespočítaly mrtvé, zatím je oficiální bilance 43 obětí. Jisté ale je, že lidí postižených hurikánem jsou až desetitisíce. Komunita Bahamců v USA proto posílá materiální pomoc a někteří její členové se chystají i vyrazit do vlasti coby dobrovolníci. Lidé totiž kromě pití a potravin potřebují i psychickou pomoc.

