Bahno z Kachovky i sedimenty z Dněpru. Češi na Ukrajině odebírají vzorky a zjišťují ekologické škody

Jsme v jedné z vesnic na jih od Záporoží, jen 15 kilometrů od prvních ruských pozic.

U vesnice končí Kachovská přehrada, jejíž hráz vyhodila ruská armáda do vzduchu, voda odtekla do Černého moře a celá oblast na levém i pravém břehu Dněpru tak pocítila akutní nedostatek vody – pitné i užitkové, určené k zavlažování těch nejúrodnějších částí Ukrajiny.

Paní Viktorie z obecního úřadu mi vysvětluje, že Rusové je nejen ostřelují – před několika dny tu raketa S-300 zasáhla továrnu na kartónové obaly – ale ukradli jim také vodu.

„A připravili nás o klidný život, ale optimismus nám nevzali,“ dodává Viktorie. Vesničani si mezitím rozebírají balenou vodu z norské pomoci. Studny tu mají, ale nikdo neví, jaká je teď kvalita vody.

Lidé z vesnic v Záporožské oblasti čekají na výdej humanitární pomoci | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Rozpukaná poušť

S Marcelou Černochovou ze sdružení Arnika, Pavlem Mothejlem a Martinem Osmakem z firmy Dekonta proto sestupujeme k vyschlému Kachovskému jezeru, kde budou odebírat vzorky bahna.

Místo vypadá hůř, než čekali. „Je to totální šok, poušť. Je mi líto těch lidí, celou dobu tady měli moře a teď najednou nemají nic, je to strašné,“ říká jeden z pracovníků Dekonty.

V doprovodu dívek z inspekce životního prostředí v Záporožské oblasti teď překračujeme koleje a blížíme se k místu, kde kdysi bylo to, co oni nazývali mořem. Je horko a ve vzduchu je cítit zápach bahna. V noci pršelo, a o to je to intenzivnější. Vše vypadá jako měsíční krajina. Rozpukaná poušť.

„V těch sáčcích jsou vzorky bahna. Jednak z vrchu a částečně asi deset až patnáct centimetrů pod povrchem. Uvidíme, co z toho bude, nijak moc to není cítit, nesmrdí to, nezapáchá to, takže tam asi žádná hniloba v tuto chvíli neprobíhá,“ popisuje Marcela Černochová z Arniky.

Spolupráce nezisku a byznysu

Odběrových míst je čtyři nebo pět. Jedno z nich je na břehu Dněpru, kde jsou krásné písečné pláže a lidé se tam koupou. Vzorky se tu odebírají proto, že i na takových místech jsou naplavené sedimenty. Sice nejsou vidět, ale můžou v nich být škodlivé látky, které se můžou dál šířit do okolního prostředí. Zároveň to bude dobré srovnání se vzorky odebraného bahna.

„Místa si vybíráme částečně podle přístupnosti a částečně i tak, aby byly nějak rozmístěné podél přehrady, podél řeky,“ vysvětluje Černochová.

„Vzorky odvezeme do České republiky, kde nezávislá a certifikovaná laboratoř provede analýzy, tak, aby byly opravdu spolehlivé a důvěryhodné. Ty analýzy vyhodnotíme, na základě toho se připraví určitá doporučení, co případně dělat právě s těmi místy, která odhalíme. A případně se bude připravovat i projekt na nějakou sanaci těch lokalit ve spolupráci s místními a firmou Dekonta,“ doplňuje.

Odběr vzorků je pilotní akce organizace Arnika v rámci transformační spolupráce. Dál chystají rozsáhlejší projekt na mapování kontaminovaných míst v celé Dněpropetrovské oblasti.

„Obrátili jsme se na firmu Dekonta, právě protože jsou to odborníci a pomáhají nám s odběry a s analýzami. Věříme, že budeme taková pilotní ukázka toho, že i neziskové organizace a byznys se dokáží domluvit a dokáží udělat práci, která je prospěšná,“ upřesňuje dále Marcela Černochová.

Zneužití situace

Arnika působí na Ukrajině od roku 2018, tehdy se zaměřovala na největší problém země – znečištěné ovzduší způsobené hlavně průmyslem. Po vypuknutí války se ale zaměřili na jiné aktivity, které byly více potřeba.

Některé podniky totiž například využívají válečné situace a do vody či do vzduchu vypouštějí látky, které tam nemají co dělat.

Kromě odběrů bahna a sedimentů se experti chtějí podívat i do lokality, kam dopadla ruská bomba. „Chceme zjistit, jaké znečištění tam zůstalo, jestli tam nejsou nějaké nebezpečné látky pro ukrajinské lidi, kteří tady žijí,“ dodává Černochová.

Arnika a Dekonta odebírají vzorky i z kráteru po dopadu ruské rakety, chtějí vědět, zda se po výbuchu do okolí neuvolnily škodlivé látky | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas