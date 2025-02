‚Bála jsem se, že skončím v ruském sirotčinci.‘ Z Ukrajiny zmizelo přes 700 tisíc dětí, odhalují úřady

Přes tři roky trvá hlavní fáze ruské invaze na Ukrajinu. A přes tři roky pátrají ukrajinské úřady po dětech, které během konfliktu zmizely. Řada z nich přitom nejspíš skončila v Rusku, neznámo kde, některé nejspíš v utajených adopcích. Podle zmocněnkyně ukrajinského prezidenta Darji Herasymčukové se jich zatím podařilo vrátit jen zlomek. Kyjev 14:01 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři roky pátrají ukrajinské úřady po dětech, které během konfliktu zmizely | Foto: Jakub Lucký | Zdroj: Český rozhlas

„Identifikovali jsme šest způsobů, jakými se únosy dětí z ukrajinského území odehrávají,“ popisuje pro Radiožurnál Darja Herasymčuková, poradkyně a zmocněnkyně prezidenta Ukrajiny pro práva dítěte a dětskou rehabilitaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jakuba Luckého

Ruská armáda odvezla například děti, které se kvůli bojům náhle ocitly bez rodičů, z vojáky zabraných sociálních zařízení nebo jako trest rodičům na okupovaných územích.

„Děti jsou odvezeny na jakýsi rekreační tábor, pak je převezou zase na jiný tábor, aniž by o tom rodičům řekli. Rodiče s tím obvykle buď nedali souhlas, nebo je k tomu vojáci přinutili,“ přibližuje nejčastější způsob Herasymčuková.

Podle dětí, kterým se podařilo navrátit, jim tam není umožněno komunikovat se svými příbuznými, nutí je mluvit rusky, některé děti dostaly i přes svůj nesouhlas ruský pas a skončily v rodinách.

„Mají na to plány, metodiky. Toto není náhoda, jednají podle dobře zformulovaného plánu,“ zdůraznila Herasymčuková. Podle ní to vychází z toho, že dostávají z různých míst stejné informace. Návrat dětí není jednoduchý, zejména proto, že není snadné vůbec děti najít.

Ukrajina získala zpět 12 dětí zavlečených do Ruska, uvedl Kyjev. Moskva jich měla odvést až 20 000 Číst článek

Moskva podle Herasymčukové nedodržuje žádné mezinárodní úmluvy a nekomunikuje. V některých případech, třeba při adopcích, navíc dětem mění jména a data narození. A i v případě nalezení pak ruské úřady komplikují předávání.

„Nemůžu vám říct mnoho o tom, jak po dětech pátráme, protože pak by Rusko udělalo vše pro to, aby tyto kroky zastavilo. Největší úspěchy ale máme se staršími dětmi, s teenagery, kteří nechtějí být pod ruskou kontrolou a sami hledají cesty, jak kontaktovat ukrajinské úřady nebo své příbuzné,“ popsala zmocněnkyně.

Útěk z nemocnice

Ve věku teenagerů byli Maxim a Kira – dvojice dětí, které se z Ruska podařilo vrátit a které teď navštívily společně s Herasymčukovou Česko. Rozhovory s nimi jsou ale, s ohledem na jejich duševní zdraví a psychické bezpečí, omezené.

Rusko uneslo z Ukrajiny více než devatenáct tisíc dětí. Některé nabízí k adopci na vládním portálu Číst článek

Maxim společně s bratrem Ivanem prchali z Mariupolu poté, co viděli, jak rakety zasáhly divadlo, ve kterém se skrývaly stovky lidí. Narazili ale na ruskou kontrolu. „Byli tam ruští vojáci, kteří nám nařídili se vysvléct donaha. Kontrolovali nás, jestli máme nějaká tetování, nějaké symboly,“ uvedl Maxim.

Podle něj vojáci jen hledali důvod, proč je zadržet. Nakonec i s dalšími skončil v doněcké nemocnici s tím, že prý zamíří do náhradní ruské rodiny. Z nemocnice se pokusili utéct, ale vojáci je chytili.

„Čekali jsme na autobus, který by nás odvezl k ukrajinskému území, ale chytili nás tam ruští vojáci. Řekli nám, že když se pokusíme utéct znovu, prostřelí nám kolena,“ popsal Maxim. On a Ivan měli štěstí, protože se pro ně do Doněcku vrátil jejich opatrovník – ředitel školy, do které chodili. Tomu se podařilo úředníky přesvědčit, aby si je mohl odvézt.

Kontaktování dědečka

Rusko vrátí šest dětí na Ukrajinu, informuje Katar, který dohodu zprostředkoval Číst článek

Z Mariupolu pochází i dnes patnáctiletá Kira. Hned na začátku invaze přišla při bombardování o otce, matku neměla.

Při útěku z města s ostatními u nich ale vybuchla mina, která Kiru zranila, a pak ji zadrželi vojáci. Měsíc, který strávila v nemocnici v Doněcku, si dodnes nepamatuje.

Podařilo se jí ale najít telefon a kontaktovat dědečka, kterému se i přes ruské výhrůžky podařilo ji převzít. „Byla jsem šťastná, že přišel. Bála jsem se, že skončím v ruském sirotčinci,“ uvedla Kira.

Úřad ukrajinského prezidenta odhaduje, že na Ruskem okupovaném území zmizely stovky tisíc dětí, což potvrzují také čísla z Moskvy. Marija Lvovová-Bělovová, ruská prezidentská komisařka pro práva dětí, v roce 2023 uvedla, že z Ukrajiny odvezlo Rusko přes 700 tisíc dětí. Doposud se jich Ukrajině podařilo vrátit něco přes 1200.