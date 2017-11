Sopka Agung stále chrlí popel, letiště na Bali zůstane zavřené přinejmenším ještě 24 hodin

Indonéské úřady v úterý o dalších 24 hodin prodloužily uzavření mezinárodního letiště na ostrově Bali, a to kvůli popelu z erupce sopky Agung. Letiště by mělo být opět otevřeno 29. listopadu kolem 7.00 místního času. Podle letiště se sopečný popel dál šíří. Zrušených letů je přibližně 400 – jak na ostrov Bali, tak z něj. „I náš let z Bali byl zrušený,“ informuje přímo z Bali reportérka Radiožurnálu Tereza Chlubná.

