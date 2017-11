Svědectví Čecha z Bali: Některým hotelům chybí zaměstnanci, žádají nás o pomoc s vařením

Popel ze sopky Agung na Bali dál stoupá k obloze. A bezprostředně hrozí větší výbuch vulkánu. Obyvatelé v okolí deseti kilometrů mají opustit své domovy, většina z nich ale v evakuační zóně zůstává. Řada turisticky oblíbených resortů je zavřená, některým chybí zaměstnanci. „V našem hotelu nás žádali o pomoc při vaření jídla,“ vylíčil Radiožurnálu český turista Petr Ocásek. Přinášíme jeho svědectví v původní podobě. přímo z místa Bali 19:10 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soptící vulkán Agung na ostrově Bali | Foto: Petr Ocásek

„Dobrý den do České republiky. Zdraví vás Petr z Bali.

Obrázky sopky asi znáte velmi dobře z médií. Já jen doplním, že z toho, jak na ni teď koukám, vidím dva sloupce kouře. Jeden šedivý, plný popela. Druhý bílý, v něm jsou vidět odlesky červené barvy – lávy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Některým hotelům na Bali chybí zaměstnanci. Žádají nás o pomoc s vařením, popisuje český turista

Situace vypadá poklidně, aspoň z dálky dvanácti kilometrů, ze které na sopku právě teď koukám. Celkem poklidně na první pohled vypadá i život na ostrově. Zejména proto, že spousta turistů i místních odjela.

My jsme ubytováni v resortu Kubu a máme tak možnost pozorovat život na obou stranách evakuační zóny, protože Kubu je těsně za její hranicí.

V evakuační zóně zůstávají podle odhadů až dvě třetiny Balijců, kteří by se měli dobrovolně evakuovat. Nicméně na první pohled je to liduprázdné. Jsou tam obrovské cedule se zákazem vstupu. Hlídkují tam policie a armáda.

Na druhé straně, která není evakuovaná, vidíme celkem liduprázdné silnice. Většina obchodů je zavřená. V těch, které zavřené nejsou, nejsou prakticky žádní nakupující.

Na ulicích je velmi malý provoz. Obrovská spousta lidí odjela nebo - podle slov místních - jsou připraveni doma. Mají sbalené věci, kdyby se situace zhoršila a museli opustit své domovy.

Co se týče života návštěvníků v resortech, tak ten je také ovlivněn, i když nejsou v evakuační zóně. Proč? Protože spousta resortů je zavřených, dokonce bez elektřiny, protože tam nemá kdo obsluhovat. Také v našem resortu nám u večeře říkali, že nám nemá už kdo uklízet a že by ocenili pomoc při vaření jídla, jinak nám nebudou moct dále sloužit.

Co se týče nás samotných, situaci se snažíme brát s humorem a nadhledem. Jsme přece jen hodně daleko. Co by nám teoreticky mohlo hrozit, je, kdyby se otočil vítr směrem k nám a popílek začal dopadat naším směrem. Pro ten případ má většina místních připravené papírové roušky.

Fotogalerie (13)







Jinak se máme dobře, chodíme se potápět. Většinu času trávíme pod vodou, kde se také život změnil. V turisticky navštěvovaných lokalitách, kde je vrak lodi USS Liberty, kam se denně podívalo až 400 potápěčů, jsme jich dohromady potkali asi pět.

Tahle situace tady trvá už asi dva měsíce. Díky tomu je život pod vodou mnohem pestřejší. Vypadá to, jako když se potopíte do akvárka. Je to jedna z pozitivních věcí, kterou místní vidí, že se život vrací trochu do normálu a do toho, jak to tady vypadalo před tím, než tady byl turistický boom.

To je asi vše. Držte nám palce, ať to dobře dopadne.“