Bali plánuje zakázat pronájem motorek pro turisty. Porušují totiž dopravní předpisy a jezdí v plavkách

Jedna z nejpopulárnějších turistických destinací, indonéský ostrov Bali, plánuje nové omezení. To by mohlo znepříjemnit dovolenou spoustě cestovatelů, kteří míří na toto exotické místo. Tamní politici totiž navrhují zákaz využívání motorek pro všechny turisty. Místo toho by museli jezdit pouze vozidly cestovních kanceláří. Důvodem je časté porušování dopravních předpisů, absence platného řidičského průkazu, nebo dokonce jízda bez oblečení.

