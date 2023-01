Balkán zaznamenává rekordní přílivy ruských investic, podnikatelé takto získávají i zlaté pasy

Srbsko hlásí za loňský rok rekordní příliv investic od ruských občanů. Černá Hora zase loni vydala rekordní počet takzvaných zlatých pasů právě Rusům. Může za to hlavně válka na Ukrajině, která občany Ruské federace přivádí na Balkán. Bělehrad/Podgorica 18:36 11. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černá Hora umožňuje získat lidem černohorský pas, když investují do vládou vybraných projektů | Zdroj: Reuters

V Srbsku je nárůst zahraničních investic od Rusů více než desetinásobný. Podle dat srbské Agentury hospodářských registrů loni v Srbsku ruští občané zaregistrovali asi 1000 podniků, zatímco předloni to bylo je 82.

Srbský ekonom a profesor na Ekonomické fakultě Bělehradské univerzity Ljubodrag Savić řekl Rádiu Svobodná Evropa, že právě příliv ruských podniků výrazně zvýšil obecný nárůst zahraničních investic v zemi. Srbsko totiž registruje o 500 až 600 milionů eur (přes 14 miliard korun) více z přímých zahraničních investic, než je průměr předchozích let.

Kosovo po protestech zavřelo další hraniční přechod se Srbskem. Průchozí jsou už jen tři Číst článek

Nesrovnatelně důležitějším investorem v Srbsku je Evropská unie, ta je v tomto ohledu na prvním místě už přes deset let. Zatímco ruské firmy a občané investovali loni do Srbska v řádech nižších desítek milionů eur, EU to jen za první polovinu dotáhla na 1,6 miliardy eur (přes 38 miliard korun).

Rusko dříve investovalo do Srbska mnohem více, v roce 2019 také dosahovaly ruské invetice hodnot nekolik set milionů eur, ale razantně se to snížilo v následujících dvou letech. Loni se, zdá se, tento trend začal otáčet.

Jako jednotlivý stát ale zdaleka nejvíce investuje do Srbska Čína. Ta podle srbské národní banky investovala přes 600 milionů eur (přes 14 miliard korun) a tento trend dlouhodobě roste.

Zlaté pasy

Černá Hora umožňuje občanům jiných zemí získat černohorský pas a tedy i občanství, když investují dostatečné množství peněz do vládou vybraných projektů - často realitních.

Od začátku roku 2022 ruští občané koupili 42 procent všech investičních - tedy těch zlatých - pasů této balkánské země. Stali se tak vůbec největší skupinou, která to loni udělala.

Příčiny války v Bosně nejsou dodnes vyřešeny, říká balkanolog. Od Daytonské dohody uplynulo 27 let Číst článek

Podle srbských novin Danas je mezi nimi třeba Sergej Studenikov, miliardář, kerý vlastní diskonty s lihovinami Krasnoe & Beloe - největší prodejce s alkoholem v Rusku.

Bělgorodský podnikatel a bývalý poslanec regionální dumy ze Jednotného Ruska Konstantin Klyuka se také objevil na seznamu spolu s celou rodinou. V dubnu získal černohorské občanství i Vitalik Buterin, tvůrce kryptoměny ethereum.

Černá Hora je zřejmě pro vlivné Rusy atraktivním místem, kam se přesunout, a to nejen proto, že je v Evropě. V Rusku mnoho podnikatelů nevydělává, zejména kvůli invazi na Ukrajinu, po které na Moskvu západní státy uvalily sankce.

Černá Hora navíc v posledních měsících odmítla do Ruska vydat několik občanů. Evropská unie své členské státy požádala, aby s ohledem na situaci tzv. zlaté pasy nevydávaly.

Černá Hora v EU ale není a příliv peněz je pro Černou Horu velice žádoucí. Pro získání zlatého pasu je potřeba investovat minimálně 450 tisíc eur (přes 10,8 milionů korun).