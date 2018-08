Festival Banát: langoše doplňuje hovězí polévka a fazole. Plastové nádobí nahrazují porcelánové talíře

Restaurace U Fidiho za chvíli otvírá. Kuchařka Anna Kaftanová, která vaří už od pěti hodin ráno, ještě některá jídla dokončuje. Návštěvníci festivalu Banát si u ní mohou dát hovězí polévku nebo fazole s klobásou z divočáka či volským okem.

S restaurací u Kaftanových pomáhá celá rodina – vnučky, zeť a obě dcery. Poprvé vaří takové množství jídla, připravených mají zhruba 600 porcí.

Restauraci otevřeli Kaftanovi přímo před svým domem. Na betonový dvorek vytáhli stoly a lavice, jídlo servírují do porcelánových talířů.

Za celé menu, tedy polévku a hlavní jídlo, zaplatí návštěvníci 27 rumunských lei nebo 150 českých korun. Restauraci U Fidiho navštívil i Petr, který si dal polévku a fazole s klobásou z divočáka.

„Geniální. Nejlepší byla klobása, v životě jsem nejedl lepší,“ pochvaluje si. A proč šel zrovna do této restaurace?

„Zaujaly nás fazole, langoš si můžu dát i v Praze, to není nic nového. A také dobrý pocit, že pomůžu konkrétnímu člověku tím, že si dám u něj nějaké jídlo,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

A kuchařka Anna Kaftanová přiznává, že festival Banát je pro rodinu dobrou možností, jak si přivydělat: „Pomůže to. Je to práce, ale nekoukáme na to, a přidáme se.“

V rámci festivalu fungují tři restaurace u českých krajanů. Návštěvníci mohou ochutnat třeba také vinné listy plněné mletým masem nebo guláš.

