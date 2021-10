Taxíkem i tuk-tukem. Volby v Thajsku mohou znamenat karanténu, přesto o ně Češi jeví zájem

Kdo se rozhodl volit na českém velvyslanectví v Bangkoku hned po otevření volební místnosti, ten se nejdřív na slunci hodně zpotil a vzápětí ho spláchla monzunová bouřka. Přesto během první hodiny přijelo taxíkem, na motorce nebo legendárním tuk-tukem pět voličů, což je přesně deset procent všech registrovaných. Z tohoto pohledu byl nástup voličů v Thajsku velkolepý. REPORTÁŽ Bangkok 11:38 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I v Thajsku chodí Češi volit | Foto: David Jakš | Zdroj: Český rozhlas

Tím vůbec prvním byl mladý učitel David Grepl. „Tohle je podruhé, kdy volím mimo zemi, poprvé to bylo, když jsem cestoval v Kolumbii, to mi bylo 18 let. Od té doby jsem volil vždycky doma,” popisuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si volební reportáž z Thajska od Davida Jakše

Cestovat mezi provinciemi přitom není v Thajsku úplně bez rizika. Boj s covidem totiž organizují místní samosprávy a nikdo cizinci nezaručí, že i když cestuje naočkovaný, po řádné izolaci a bez teploty, že nakonec neskončí i se svým voličským průkazem v některé z provinčních karantén.

Taxíkem přes tři provincie přijel i matematik Jiří Škamrada, který v Thajsku žije už sedm let. Optimismus z něj sice nesálá, nicméně říká, že možnosti volit na druhém konci světa si váží. „Ale když se dívám na ty naše rádoby poslance, není moc z čeho vybírat,“ myslí si Škamrada.

ONLINE: Druhý den voleb začal, místnosti se uzavřou ve 14 hodin. O hlasování byl v pátek velký zájem Číst článek

Lidé letos mohou volit i na nově otevřených velvyslanectví v sousední Barmě, Kambodži nebo v Singapuru. Bez ohledu na časový posun musejí volební komise přesně dodržet zákon, který říká, jak postupovat od chvíle, kdy se zahraniční volební místnost uzavře.

„Poté zvláštní volební komise zapečetí urnu a musí vyčkat do té doby, než se zavřou volební místnosti v České republice. Až potom, ve stejný čas, začne sčítat hlasy,“ objasňuje česká konzulka v Bangkoku Jana Korbelová.

Vzhledem k časovému posunu tady volby skončí už za tmy, ale sečtení několika desítek hlasů rozhodně nebude pro volební komisi znamenat dlouhý, noční přesčas.