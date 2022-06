Nejméně 32 obětí a přes 450 zraněných si vyžádal požár kontejnerového překladiště v Bangladéši

Terminál se nachází v Sitakundě, asi čtyřicet kilometrů od druhého největšího bangladéšského města Čitágáon, které je zároveň největším přístavem v zemi. V areálu je podle místního tisku na 5000 kontejnerů.

Podle agentury AP požár vypukl v neděli brzy ráno našeho času (v sobotu večer místního času) a v areálu byly slyšet exploze, které pravděpodobně způsobily chemikálie uskladněné v kontejnerech. Výbuchy podle AFP otřásly budovami vzdálenými několik kilometrů.

Hasiči se ještě v neděli v poledne místního času pokoušeli požár zlikvidovat, přičemž kontejnery s chemickými látkami stále vybuchovaly, uvedli podle Reuters zástupci hasičů. Exploze otřásla blízkým okolím a v okolních budovách podle místních obyvatel rozbila okenní tabule.

Podle zdrojů z nemocnic jsou desítky lidí v kritickém stavu s rozsáhlými popáleninami. Zranilo se také nejméně čtyřicet hasičů a deset policistů, řekl podle AFP šéf regionální policie. Počet mrtvých může vzhledem ke kritickému stavu některých zraněných ještě růst, uvedl podle Reuters čitágáonský chirurg Muhammad Elias Husajn.

V kontejnerovém terminálu bylo vedle chemikálií uskladněno hlavně oblečení určené k vývozu do západních zemí. Příčina neštěstí není jasná. Hasiči však mají podezření, že nejdřív explodoval kontejner s peroxidem vodíku a oheň se rychle rozšířil na jiné nádrže.

At least ten people have been killed and over 400 injured in a fire caused by an explosion at a private Inland Container Depot (ICD) in Sitakunda upazila in Chittagong.

