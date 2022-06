‚Chování mrchožroutů.‘ Soud poslal do vězení zloděje, kteří ukradli z Bataclanu dílo umělce Banksyho

Zlodějům stačilo osm minut, aby ukradli obraz truchlící dívky zahalenou závojem, který Banksy namaloval na protipožární dveře hudebního klubu Bataclan. Na dveře, kterými v listopadu roku 2015 prchali lidé před teroristy. Atentátníci tehdy v pařížském klubu zabili na 90 lidí.

„Krádež těchto dveří vyvolala velmi silné emoce a značně narušila veřejný pořádek,“ uvedla státní zástupkyně. Pachatelům podle ní nešlo o „znesvěcení“ památky obětí, ale o zisk.

Bylo to podle ní „chování mrchožroutů, lidí, kteří přicházejí krást cenné předměty, aniž by měli úctu k tomu, co mohou představovat“.

Policie objevila Banksyho obraz před dvěma lety na půdě farmy v Itálii. Tři odsouzení, kteří se ke krádeži přiznali, dostali tresty od jednoho do čtyř let vězení, z toho dva roky nepodmíněné.

Soud potrestal i 41letého objednavatele krádeže. Odsouzení si verdikt vyslechli jen pár kilometrů od místa, kde pokračuje soud se skupinou radikálů, která v Bataclanu vraždila. Verdikt v tomto procesu se očekává příští středu.

Populární Brit Banksy patří ve světě výtvarného umění ke stále více ceněným autorům, jeho identitu však nikdo nezná. Ví se o něm pouze to, že pochází z Bristolu a od konce 90. let minulého století žije v Londýně. Jméno si udělal svými často sociálně kritickými i kontroverzními díly, která se kromě Británie objevila například i na zdech ve Spojených státech nebo v palestinském Pásmu Gazy.