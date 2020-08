OBRAZEM: Středozemním mořem pluje růžovo-bílá loď, která zachraňuje migranty. Podpořil ji Banksy

Růžovo-bílá loď plující pod německou vlajkou má na sobě obrázek děvčete v záchranné vestě se záchranným kruhem ve tvaru srdce v Banksyho nezaměnitelném stylu. Pojmenována byla Louise Michel (Michelová) po francouzské anarchistce z 19. století. Posádku tvoří evropští aktivisté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se záchranou na moři.

Posádka lodi ve čtvrtek v centrální části Středozemního moře zachránila 89 lidí, včetně 14 žen a dětí. Hledala také „bezpečný přístav, kde se pasažéři vylodí nebo kde je předá plavidlu evropské pobřežní stráže“.

Louise Michel také asistovala při dvou dalších záchranných operacích celkem 105 lidí, kteří jsou nyní na palubě německé humanitární lodi Sea-Watch 4.

Na vypravení nového plavidla se Banksy dohodl s Piou Klempovou, bývalou kapitánkou několika záchranářských lodí ve Středozemním moři. Klempová ujasnila, že umělec se na projektu podílel čistě z finančního hlediska.

„Banksy nebude předstírat, že ví lépe než my, jak se starat o loď a my se nebudeme tvářit, že jsme umělci,“ uvedla kapitánka.

Ve vodách Středozemního moře se už letos potvrdilo úmrtí více než 500 migrantů, skutečný počet je však podle odhadů mnohem vyšší, píše The Guardian. Minulý týden u libyjského pobřeží utonulo nejméně 45 lidí, podle OSN šlo o nejtragičtější podobné neštěstí v letošním roce.

Většina migrantů z afrických států prchá před válečnými konflikty a chudobou do Evropy skrze Libyi a přes Středozemní moře se vydává v nevybavených a nebezpečných člunech. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v březnu oznámila, že odhadovaný počet obětí těchto riskantních cest od roku 2014 překonal „pochmurnou hranici“ 20 tisíc.

A boat funded by British artist Banksy has begun operating in the Mediterranean to help in the rescue of migrants in trouble at sea pic.twitter.com/3kqwrfp5Zb