Obama hledá způsoby, jak mohou demokraté porazit Trumpa. Ve volbách ale žádného kandidáta nepodpoří

Bývalý prezident Barack Obama nehodlá podpořit žádného uchazeče o nominaci Demokratické strany do boje o Bílý dům. Napsal to v pondělí list The New York Times s odkazem na tvrzení bývalého hlavního Obamova stratéga Davida Axelroda. Exprezident, který má ve straně stále obrovský vliv, prý nepodpoří ani svého bývalého viceprezidenta Joea Bidena, pokud se pro kandidaturu rozhodne. Washington 23:23 18. února 2019

Obama je podle newyorského listu mezi demokraty považován za vzor celostátně úspěšného politika schopného ovlivňovat taktiku nynějších prezidentských kandidátů. Přestože žádného z nich údajně otevřeně nepodpoří, s mnohými probíral způsoby, jak ve volebním boji porazit Donalda Trumpa.

V soukromí už exprezident radil senátorům Kamale Harrisové, Corymu Bookerovi a Elizabeth Warrenové, ale i prominentům, kteří dosud kandidaturu neoznámili, například bývalému ministrovi spravedlnosti Eriku Holderovi nebo někdejšímu starostovi New Yorku Michaelu Bloombergovi. Obamovy rady byly směsicí „užitečných doporučení a rozvážných varování,“ napsal The New York Times.

Obama prý stále dává najevo frustraci z toho, že Trumpovo vítězství nepředvídal. Radí demokratickým kandidátům, aby útočili na prezidentův „rozvratnický slovník“ a oslovovali i voliče v regionech nakloněných tradičně republikánům.

Někteří demokraté očekávají, že Obama do prezidentského souboje vstoupí viditelněji, až se počet demokratických kandidátů zúží na dva nebo tři hlavní uchazeče. Preferuje údajně umírněnější demokratické politiky místo „levicových radikálů“, kteří zatím v poli uchazečů převažují.