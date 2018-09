Bývalý prezident Obama vstoupil do kampaně před volbami do Kongresu. Jde o mnoho, říká

„Co se stalo Republikánské straně?“ tázal se exprezident. Svého nástupce Donalda Trumpa označil za „symptom, nikoli příčinu“ rozdělení a polarizace Spojených států. Trump podle něj „těží ze zášti, kterou politici šíří už roky“.

Volby, které se budou konat 6. listopadu, jsou považovány za referendum o Trumpovi, napsala agentura Reuters. Jeho sliby o snížení daňové zátěže zastiňuje vyšetřování o možné dohodě jeho kampaně s Ruskem před prezidentskými volbami i kritika poměrů, které za jeho vlády panují v Bílém domě.

Obama, který se později přesouvá do Kalifornie a pak do Ohia, chce přimět příznivce demokratů a zejména mladé voliče přijít k volbám.

„Pouhý pohled na nedávné události by vám měl říci, že tato chvíle je opravdu jiná. Jde o mnoho. Důsledky toho, že kdokoli z nás zůstane stranou, jsou hrozné. To není normální,“ řekl Obama.

Aby demokraté získali většinu v Kongresu a možnost mařit záměry Trumpovy administrativy, museli by získat 23 křesel ve Sněmovně reprezentantů a dvě v Senátu.

Trump objíždí své stoupence a na čtvrtečním setkání s nimi v Montaně je vyzval, aby zabránili svou účastí ve volbách případnému zahájení procesu impeachmentu, tedy ústavní žaloby proti němu. „Je to tak směšné. Ale pokud se to stane (impeachment), bude to vaše chyba, protože jste nepřišli volit. OK? Nepřišli jste volit. Nepřišli jste volit. To je jediná cesta, jak by se to mohlo stát,“ řekl.