Radní autonomní vlády Katalánska: Neprosazujeme nezávislost. Chceme, aby se lidé rozhodli v referendu

Barcelonou v posledním týdnu otřásají demonstrace za nezávislost Katalánska. Protesty se ale týkají i nepřiměřených trestů pro devět katalánských politiků. Ti dostali devět až 13 let vězení kvůli referendu o nezávislosti z roku 2017. Španělsko navíc čekají i předčasné volby. ‚Chtěli bychom vládu, která si sedne ke stolu a bere dialog jako nejlepší politický nástroj,‘ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál radní autonomní vlády Katalánska Alfred Bosh. Rozhovor Barcelona 6:51 28. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radní autonomní vlády Katalánska Alfred Bosh | Foto: Bernat Gimeno | Zdroj: Český rozhlas

Devět katalánských politiků a aktivistů je v tuto chvíli ve vězení. Dostali tresty od 9 do 13 let. Změní tento rozsudek Nejvyššího soudu nějak hnutí za nezávislost v Katalánsku?

Základní požadavky zůstávají a budou tu stále. Žádáme demokratické řešení. Myslíme si, že rozhodnout by měli občané. Je to věc kolektivního zájmu. Proto by měla rozhodnout společnost jako celek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s radním autonomní vlády Katalánska Alfredem Boschem

Ale teď můžeme potvrdit, že existuje jediné východisko. Viděli jsme zcela jasně, že vězení nic nezmůže. Že potlačování lidí a vysílání větších sil policie se míjí účinkem. Pozastavení pravomocí autonomní vlády a rozpuštění katalánského parlamentu také nepomohlo. Obecně, že nátlak není dobrý nástroj. Věci jen zhoršuje a neřeší. Jediná věc, která může situaci zlepšit je sednout si, mluvit spolu, jednat a pak nechat na lidech, aby rozhodli. To je demokracie. Věříme, že v 21. století to je nejlepší řešení. Nebo spíš jediné skutečné řešení.

Je na druhé straně znát vůle sednout si k jednacímu stolu a najít řešení?

Ne, to není. Katalánská vláda sedí připravená u stolu a čeká na někoho, kdo si sedne naproti a zahájí rozhovor. Ale na druhé straně je stále prázdná židle. Nikdo tam není. Španělská vláda nechce mluvit. Odmítla dialog. A to je problém. Na straně španělské vlády není vůle spolu mluvit.

Alfred Bosch spisovatel, esejista, člen strany Republikánská levice Katalánska

od loňského roku 2018 regionální katalánské vlády pro vnější vztahy

předtím byl členem španělské poslanecké sněmovny a také radním v Barceloně

Španělská vláda je ta, která sem posílá víc policistů a kdo používá sílu. Kdo jmenoval, poslal státního prokurátora, který v procesu s katalánskými politiky žádal rozsudky, které jsou velmi podobné těm, které nakonec byly vyneseny. To je celkem 100 let pro 9 lidí, kteří se provinili tím, jen si to představte, že organizovali hlasování. Jsme tedy teď svědky úplného odmítání. Jsme ale přesvědčeni, že postupem času a také díky tlaku mezinárodního společenství, o který žádáme, si nakonec španělská vláda uvědomí, že je tu jen jedna cesta k řešení.

‚Chceme referendum‘

Je tedy vaším cíle stále nezávislost? Nebylo by lepší získat postupnými kroky větší autonomii?

To navrhovaly i předchozí katalánské vlády před 15, 20 lety. I takové plány ale byly odmítnuty. Tuhle cestu jsme si už prošli. Španělská vláda ale odmítá jakékoli změny v právním statutu katalánské autonomie. A otázka, která je teď na stole, která zní z ulic od tisíců, milionů lidí, kteří před dvěma lety hlasovali v referendu 1. října, je otázka katalánské republiky.

Bylo by absurdní se teď vracet k něčemu, co nikdo nechce. Katalánská vláda to nechce. Ani nikdy nic takového nechtěla. Nechtějí to ani katalánští občané. My reprezentujeme naše občany a velká skupina jich chce hlasovat o vzniku katalánské republiky.

Chceme říct jasně. My nikomu nic nevnucujeme. Neprosazujeme nezávislost. My chceme, aby se lidé rozhodli v referendu. To je rozdíl. Můžete hlasovat „ano“ i „ne“. Pak uvidíme, co si lidé myslí. Kdo je pro a kdo proti.

Kdyby většina obyvatel Katalánska řekla „ano“ chcete být nezávislí. Jak si to dál představujete hospodářsky nebo politicky? Musí vám být přece jasné, že první stát, který by odmítl uznat vaši nezávislost, by byl váš největší soused, Španělsko. Byli byste ve stejné situaci, jako je dnes Kosovo vůči Srbsku. Uvědomujete si to?

A proč by to Španělsko neuznalo?

V Barceloně opět hořely odpadkové koše, vzduchem létaly kameny a demonstranti se střetli s těžkooděnci Číst článek

Jednoduše, aby se pomstilo.

Dobrá, jestliže jediný pohled Španělska na politiku, na budoucnost a na organizaci společnosti je založený na trestu a pomstě, tak to mohlo fungovat v temném středověku, ale ne teď. To není cesta, to je neproveditelné. Jsme v 21. století, v západní Evropě. Dnes už se musejí věci řešit jinak.

Myslím ale, že nezávislé Katalánsko by také muselo požádat o přijetí do Evropské unie a Španělsko by bylo první, které by to vetovalo.

To by ale vedlo k určitým vážným sporům. Kdyby se Španělsko snažilo vetovat katalánský vstup, nebo spíš setrvání v unii, protože my jsme plnoprávnými evropskými občany, musel by nás někdo o evropské občanství připravit. Jediný způsob, jak nám vzít naše občanství, by bylo vzít nám to španělské.

Kdyby se Španělské království rozhodlo to udělat, muselo by nás vyhodit ze Španělska a tím by nám vlastně darovalo nezávislost. Je to tedy velmi sporné. Nevím, co by udělali, ale v mezičase vidíme, že Evropská unie nechce ztrácet členy. Chce je získávat. Speciálně při současných problémech s brexitem. Myslím, že by se Evropská unie snažila najít řešení.

Reportér Pavel Novák zpovídá radního autonomní vlády Katalánska Alfreda Boshe | Foto: Bernat Gimeno | Zdroj: Český rozhlas

Předčasné volby

Španělsko teď čekají předčasné volby. Jakou vládu by katalánská politická reprezentace preferovala? Levicovou v čele se socialistickou stranou, nebo konzervativní pod vedením Lidové strany?

Vládu, která bude mít čisté svědomí ohledně lidských práv a nevsazovala by lidi do vězení za organizování referenda. To by bylo hezké. Vládu, která si sedne ke stolu a bere dialog jako nejlepší politický nástroj. To se ale asi nastane.

‚Odsuzujeme, že nás španělský stát drží v okovech‘. V Barceloně lidé demonstrují za odsouzené politiky Číst článek

Problém je, že ve Španělsku je dnes jediná větší strana, která by tomuto trendu vyhovovala a to jsou Podemos. Nezdá se ale, že jsou v pozici, aby vyhráli volby. Se znalostí takového scénáře vývoje je asi nejlepším, co se může stát, že katalánské strany mají dost silnou pozici v Madridu. Jsou důležité pro získání většiny a to by mohlo pomoci ve vyjednávání.

V poslední době jsme pomohli k odstavení Mariana Rajoye od vlády, který byl zodpovědný za represe po referendu před dvěma lety. Vyměnili jsme ho za Pedra Sancheze a byla tu naděje, že bude jiný. Teď se ale ukázalo, že Sanchez není nějaké změny schopen. Není přístupný dialogu. Odmítá ho.

Také je tu jeho aktivní role v procesu s katalánskými politiky prostřednictvím státního prokurátora, který je přímo jmenovaný vládou. Ten žádal o tresty vězení velmi podobné konečným rozsudkům. Nemůžeme tedy říct, že jsou Padro Sanchez a jeho socialisté nevinní. Jsme teď tedy v bodě, kdy by měl Pedro Sanchez napravit svůj nastoupený kurs.

Souhlasil byste se mnou, že jakékoli dělení nějaké velké země jako je Španělsko by destabilizovalo Evropskou unii přinejmenším na několik měsíců, nebo let?

Máme tu příklady vytvoření nových republik v Evropě. Zpočátku to asi vedlo k nějakým zmatkům. Ale nakonec si vedou mnohem lépe, než před 30 lety. Všechny nové státy ve východní Evropě jsou na tom lépe, než předtím.

Stalo se to vůbec předtím v Evropské unii, že se nějaká země rozdělila?

Stalo se, že vznikly nové státy spojením oddělených zemí. To se stalo.

Katalánské protesty mají už téměř 600 zraněných, čtyři z nich přišli o oko. Ve vazbě je 28 lidí Číst článek

Chci se dostat k tomu, že některé strany v západní Evropě jsou podporované, nebo dokonce financované zdroji z Ruska. Můžete zaručit, že vaše hnutí není podporované penězi z Ruska?

Můžu zaručit, že jsem se nikdy neviděl s žádnými představiteli Ruska, nikdy jsem nemluvil s nikým z Ruské federace. Ani jsem nemluvil se zdejším konzulem nebo velvyslancem. To tedy za sebe mohu garantovat a opravdu si myslím, že se nikdo nezkoušel spojit s Ruskou federací nebo ruskými silami.

Jedna praktická otázka: Kdyby bylo Katalánsko nezávislé, v jaké lize by hrála Barcelona?

Nevím. Ale vím, že už byla řešení v jiných případech. Třeba Monaco hraje ve francouzské lize, Andora ve španělské. Jsou tedy země, které mají své kluby, ale ne ligy, a tak hrají jinde. Myslím, že by to nebyl skutečný problém pro jakoukoli národní ligu, včetně té španělské zkusit Barcelonu přizvat, aby v ní hrála. Podle mne je to tak atraktivní fotbalové mužstvo a budí tolik očekávání, a točí se v tom tolik peněz, že si dokážu představit, že tohle by byl náš nejmenší problém.

Desítky tisíc lidí demonstrovaly v centru Barcelony za jednotu Španělska. V davu se objevil i král Felipe VI., ale jen jako figurína. Účastníci demonstrace se cítí být Katalánci, ale nechtějí odtržení od Španělska. @iROZHLAScz pic.twitter.com/X02lasuLgM — Pavel Novák (@Albena937) October 27, 2019