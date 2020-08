Turistů sem dorazilo méně než obvykle. Meziroční propad je 97 %, říká novinářka žijící ve Španělsku

Po uvolnění cestování se napříč Evropou objevují nová ohniska nákazy covid-19. Vládní úřady evropských zemí se vrací k restrikcím. Ve Španělsku se nové případy soustředí zejména do dvou provincií na severu země Aragonie a Katalánska. Jak vypadá Barcelona uprostřed turistické sezony? „Život tady je výrazně jiný, než jak ho znají všichni, kteří Barcelonu někdy navštívili,“ říká novinářka pobývající ve španělském hlavním městě Tereza Kručínská. Barcelona 20:49 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká turistka pózuje před katedrálou Sagrada Familia v Barceloně | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

Jedním z hlavních turistických lákadel Barcelony je chrám Sagrada Família. I přes to, že je španělská metropole jedním z ohnisek nákazy novým typem koronaviru, najdete u ní denně hloučky turistů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Barcelona je zvyklá na mnohonásobně víc turistů. Rozdíl je opravdu markantní, říká Tereza Kručínská

„Není myslitelné navštívit Barcelonu a alespoň se na ni nepodívat. S ohledem na opatření zrušili volný prodej vstupenek a je nutné si je zamluvit online, což trochu eliminuje počet lidí, kteří se v jejím okolí pohybují,“ popisuje Tereza Kručínská.

Šéfka španělské diplomacie o víkendu prohlásila, že je Španělsko bezpečné pro místní i pro turisty. Situace je podle ní pod kontrolou, ohniska jsou lokalizována, izolována a následně kontrolována. „Turisticky oblíbené destinace, jako jsou Kanárské ostrovy nebo Andalusie, odpovídají tomu popisu,“ vysvětluje novinářka.

VIDEO: ‚Jsou věci způsobující větší horko než rouška‘. Madrid nabádá k nošení roušek šotem z krematoria Číst článek

V Barceloně se prý ohrožená necítí, přestože jsou čísla vysoká. „Španělsko je regionálně velmi rozdílné. Čísla, která vykazuje Katalánsko nebo Aragonie, generují až 75 procent všech případů, které Španělsko reportuje.“

Důležitý zdroj příjmů

Velká Británie, Norsko, Irsko a podle posledních zpráv i Švýcarsko zavedly pro lidi, kteří přicestují ze Španělska, dvoutýdenní karanténu. Před cestou varují Belgie a Francie.

„Španělská vláda označila Britské rozhodnutí za nešťastné a usilovně se snaží vyjmout Kanárské a Baleárské ostrovy. V případě včerejšího rozhodnutí Švýcarska se ukazuje, že to nese ovoce, protože opatření na ostrovy nevztahuje,“ říká Tereza Kručínská.

Turismus je pro španělskou ekonomiku důležitý zdroj příjmů. Tvoří asi 15 procent HDP. „Ze záchranného balíku Evropské unie má s Itálií těžit nejvíc. Hodně se s tím tady počítá, protože Španělskou ekonomiku ta pandemie drtí,“ říká zahraniční redaktorka České televize.

Propad HDP za druhé čtvrtletí byl 18 procent. „Je to nejhorší číslo z celé Evropy. Španělsko ztratilo víc jak milion pracovních míst a to se do toho nepočítají místa, která dotuje a drží stát, aby nebyla zrušena. Je to hodně varovný signál,“ tvrdí Tereza Kručínská.