Barcelonu zaplavují španělské vlajky, chystá se velký protest proti nezávislosti Katalánska

Stovky lidí se španělskými vlajkami už v katalánské metropoli vyrazily do ulic, asi stovka se jich sešla před velitelstvím policie a volala "Nejste v tom sami!". Španělský deník El Mundo dnes zveřejnil průzkum, podle něhož by v prosincových volbách separatisté ztratili většinu v parlamentu.

Demonstrace se má konat od dvanácti hodin pod heslem Všichni jsme Katalánsko a má být protestem proti rezoluci o nezávislosti, kterou v pátek schválil katalánský parlament, ovládaný v předchozích dvou letech separatisty. Kvůli snahám o nezávislost Madrid od soboty převzal vedení Katalánska, rozpustil tamní parlament a vyhlásil na prosinec volby.

Ač manifestace začíná až v poledne, už dvě hodiny předtím se podle záběrů ze sociálních sítí pohybovaly v ulicích Barcelony stovky lidí s červenožlutými španělskými vlajkami. Organizátoři ze SCC očekávají masovou účast, podobně jako to bylo 8. října, kdy do ulic katalánské metropole vyšel podle organizátorů téměř milion lidí, podle policie na 350 tisíc, aby dali najevo svůj nesouhlas s kampaní tehdejší vlády za odtržení autonomní oblasti.

Dnešní demonstrace bude dalším důkazem toho, jak jsou Katalánci v otázce nezávislosti rozdělení. Španělský deník El Mundo dnes přinesl průzkum veřejného mínění společnosti Sigma Dos, podle něhož by nyní ve volbách separatisté ztratili většinu v regionálním parlamentu.

Nejvíce hlasů (26,4 procenta) by sice dostala separatistická strana Republikánské levice Katalánska (ERC), dohromady by ale separatistické strany obsadily ve 135členném parlamentu jen nejvýše 65 křesel a k absolutní většině by jim chyběly tři mandáty.

Ve volbách, které se mají konat 21. prosince, zatím mohou kandidovat i ministři sesazené katalánské vlády. Zatím nejsou obviněni, ale některým hrozí trestní stíhání kvůli rezoluci o nezávislosti. Už v září navrhla prokuratura stíhání katalánské vlády kvůli tehdy chystanému referendu o nezávislosti, které se konalo 1. října.

V sobotu mluvčí španělské vlády Íňigo Méndez agentuře Reuters řekl, že vláda bude ráda, když se sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont prosincových voleb zúčastní.