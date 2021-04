Barmská armáda ostřeluje horské vesnice na severu země. Při leteckých operacích umírají civilisté i děti

Na barmské nebe se vrátily stíhačky a vojenské vrtulníky. Několik dnů v kuse už armáda bombarduje vesnice hlavně na severu země. Podle zpravodajského serveru Radio Free Asia znovu umírají děti a velení armády nepopírá, že spustilo speciální operaci, zaměřenou proti svým odpůrcům. Neipyijto 11:18 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do horských oblastí se postupně přesouvají i pozemní jednotky barmské armády | Zdroj: Reuters

Barmské letectvo zasahuje především v odlehlých vesnicích v Kačinském svazovém státě. V horských oblastech na severu země je kontrola státu výrazně slabší a vládnou tam tak místní etnika - některé z nich pak mají i vlastní ozbrojené guerilly. V Barmě jich je zhruba dvacet. Za největší je považována Sjednocená armáda státu Wa, která má podle odhadů OSN až 35 tisíc mužů a žen. Přitom právě v horských vesnicích se barmské ozbrojené síly dopouští největšího násilí.

Armáda při operacích nasazuje přepadové helikoptéry Mi-35 a dokonce i stíhací letouny MiG. Do oblasti se přesouvají i pozemní jednotky a sporadicky dochází i ke střetům s guerillami, konkrétně pak s Karenskou národně osvobozeneckou armádou.

Etnika však nemají proti ozbrojeným silám příliš velké šance. Jako civilisté jsou často vyzbrojeni jen starými ručními zbraněmi, které používají k lovu, chybí jim i vojenský výcvik i výstroj. Pouze Sjednocená armáda státu Wa má podle serveru Asia Nikkei k dispozici protiletecké zbraně, kterými může barmské letectvo ohrozit. Získat je měla v sousední Číně a to pod podmínkou, že se zbraně nedostanou do rukou ostatních národnostních menšin.

Postoj Číny

Kromě Číny, která za posledních deset let prodala do Barmy vybavení za 1,4 miliardy dolarů, ale tamní junta nakupuje i v Rusku, odkud nakoupila zbraně za 800 milionů dolarů - kromě vrtulníků a stíháček MiG-29 čeká barmská armáda i na dodávku šesti moderních strojů Suchoj. Do Barmy prodávají i zbrojovky i Indie, Jižní Koreje, Izraele nebo z Běloruska.

Podle barmského zpravodajského serveru The Irrawaddy Čína navíc začíná přehodnocovat podporu barmských generálu. Před několika dny se zástupci tamní čínské ambasády v Rangúnu měli spojit s lidmi, kteří se neformálně sjednotili proti armádě. Kontaktovat měli i poslance svržené vlády.

Čína tím tak má potvrzovat, že není se současnou situací spokojená, a chce chránit svůj majetek i investice v zemi. Zástupci minulé vlády však trvají na tom, že situace se nezmění, dokud se Čína nezasadí o dialog s armádou. Ačkoli Peking považoval ještě před pár týdny takový zásah za za nemyslitelný, nyní by to mohlo podle serveru naznačovat, že se Čína připravuje na větší angažování v konfliktu.