První potvrzená oběť vojenského převratu v Barmě. Zraněním podlehla mladá demonstrantka

V Barmě zemřela mladá žena, kterou minulý týden při demonstraci proti vojenskému převratu z 1. února postřelila policie. Podle agentur o tom informoval její bratr. Jde o první potvrzenou oběť, která přišla o život při nynějších protestech. Její smrt odsoudily Spojené státy, které zároveň vyzvaly armádu, aby proti protestujícím nepoužívala násilí a vzdala se moci. Rangún 23:16 19. února 2021 Lidé v ulicích Rangúnu vyvolávali hesla „Pryč s vojenskou diktaturou" či „Ať zvítězí demokracie". Vyzývali také k propuštění Su Ťij a dalších lidí, kteří byli při puči zadrženi. | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Žena, které před několika dny bylo 20 let, utrpěla těžké zranění v hlavním městě Neipyijtu 9. února. Na veřejnost se dostala videonahrávka, na které se ukrývala před zásahem z vodního děla. Spadla ovšem na zem poté, co kulka prorazila motocyklistickou helmu, kterou měla nasazenou na hlavě. Byla převezena do nemocnice a napojena na přístroje, ale lékaři říkali, že není šance, že by se uzdravila.

Barmská vůdkyně Su Ťij si vyslechla druhé obvinění z porušení zákona o zvládání katastrof Číst článek

Stejně jako její bratr patřila mezi stoupence Národní ligy pro demokracii (NLD) bývalé vůdkyně a nositelky Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij.

Mluvčí armády nepopírá, že ženu postřelili příslušníci bezpečnostních složek, na tiskové konferenci konané tento týden však tvrdil, že byla mezi lidmi, kteří po policistech házeli kameny. Dodal, že začalo vyšetřování případu. Agentura AP ale uvádí, že neexistují nezávislé informace, které by potvrdily podíl postřelené na násilnostech vůči policistům. V očích ostatních demonstrantů se stala hrdinkou a mučednicí.

Desetitisícové demonstrace

„Odsuzujeme veškeré násilí proti barmskému lidu a znovu vyzýváme barmskou armádu, aby nepoužívala násilné metody proti pokojným protestujícím,“ řekl v pátek mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Armáda 1. února svrhla zvolenou vládu vůdkyně Su Ťij a zabránila tomu, aby se sešel parlament zvolený loni v listopadových volbách. Do demonstrací se od té doby zapojují desítky tisíc lidí, nejpočetnější protesty země zažila ve středu a v Rangúnu i na jiných místech země se konají i v pátek.

Tom Andrews, odborník OSN na lidská práva v Barmě, tento týden agentuře AP řekl, že policie se zpočátku ve svých reakcích na „masivní občanský odpor proti převratu“ chovala zdrženlivě, nicméně objevují se případy, kdy proti protestujícím nasazuje gumové projektily, vodní děla i ostrou munici.

Představitelé vojenské junty tvrdí, že listopadové parlamentní volby, které přinesly drtivé vítězství Národní ligy pro demokracii, provázely podvody. Výsledky hlasování potvrdila volební komise, kterou nyní nahradila armáda. Junta tvrdí, že během roku uspořádá nové volby.