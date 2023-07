Z vězení do vládní budovy. Barmská opoziční vůdkyně se nachází ve VIP areálu, stále ale není na svobodě

Barmská opoziční vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij byla přesunuta z vězení do vládní budovy, uveda v pátek agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný zdroj z její strany Národní liga pro demokracii. Su Ťij si odpykává třiatřicetiletý trest, k němuž byla odsouzena v několika různých procesech po převratu v roce 2021. Neipyijto 23:19 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace na podpodru Aun Schan Su Ťi | Zdroj: Fotobanka Profimedia

K propuštění Do Aun Schan Su Ťij vyzval letos v červnu vládnoucí vojenskou juntu její mladší syn Kim Aris. Loni byla osmasedmdesátiletá Su Ťij přesunuta z domácího vězení do samovazby. V poslední době o ní nejsou téměř žádné zprávy. Proslýchalo se, že je nemocná, ale armáda to popřela.

„Do Aun Schan Su Ťij byla v pondělí v noci přesunuta do uzavřeného vládního areálu,“ uvedl člen z její strany Národní liga pro demokracii, který s agenturou AFP hovořil pod podmínkou anonymity.

Dodal, že se Su Ťij setkala s předsedou dolní komory barmského parlamentu Ti Kchun Myatem a pravděpodobně se setká i s čínským speciálním vyslancem pro asijské otázky Teng Si-ťüanem, který je v zemi v současnosti na návštěvě.

Další nejmenovaný zdroj z jiné strany uvedl, že se nyní opoziční vůdkyně nachází ve VIP areálu v barmské metropoli Neipyijtu.

Thajský ministr zahraničí Don Pramudvinaj se Su Ťij jednal v červenci při jejím prvním veřejnosti známém setkání se zahraničním vyslancem od jejího zadržení. Pramudvinaj uvedl, že opoziční vůdkyně je podle něj v dobrém zdravotním stavu.

Mladší syn opoziční vůdkyně v červnu vyzval vládnoucí vojenskou juntu v Barmě k propuštění své matky.

„Nemohu nechat matku strádat ve vězení,“ řekl Aris, který žije v Londýně, barmskému vydání BBC. Uvedl, že ho barmská armáda o zdravotním stavu jeho matky neinformovala.

Dodal, že mu nebylo schopno pomoci barmské velvyslanectví v Londýně, britské ministerstvo zahraničí ani Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Aris rovněž vyzval mezinárodní společenství, aby pomohlo vyřešit krizi v Barmě, kterou sužují čím dál intenzivnější boje mezi armádou a jejími odpůrci, často z řad etnických menšin.

Někdejší opoziční vůdkyně Su Ťij již dříve čelila za vlády vojenské junty perzekuci a mezi lety 1989 až 2010 byla zadržována, převážně v domácím vězení. Za svůj boj proti diktatuře si vysloužila ve světě uznání a v roce 1991 dostala Nobelovu cenu za mír.