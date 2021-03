Barmská města připomínají válečnou zónu. Přidávají se i ozbrojené gerily, juntě by mohlo pomoct Rusko

Barmská města připomínají válečnou zónu, v ulicích hoří barikády.

Jestli ale v zemi začala občanská válka, ukážou další dny i to, zda se do protestů, nyní už vlastně bojů mezi armádou a demonstranty, zapojí také početná národnostní menšiny po celé zemi. Teď je to pořád ještě „pouze“ souboj armády proti městům.

Desítky lidí v sobotu vykrvácely přímo na ulicích, protože k nim vojáci nepustili sanitky a naopak stříleli po těch, kdo zraněným přicházeli na pomoc. Mezi mrtvými jsou i děti - například sedmiletá dívka. V sobotu vojáci dokonce těžce zranili tříleté dítě, které si hrálo na ulici.

Stále víc o sobě dávají vědět ozbrojené gerily v odlehlých svazových státech. Pro regulérní barmskou armádu jsou poměrně velkým nebezpečím. Dohromady jde odhadem asi o 200 000 mužů a žen, velmi dobře vyzbrojených a vycvičených. Armáda je nedokázala zpacifikovat prakticky od roku 1948.

Těmi, z nichž má junta největší respekt, jsou například Kačjinská osvobozenecká armáda, Armáda šanského státu nebo Sjednocená armáda státu Wa - ta má dokonce přibližně 30 000 členů.

Národnostní menšiny to v Barmě nikdy neměly jednoduché, dodnes mají rozepře mezi sebou. Pravidelná barmská armáda ale pro ně byla vždy společným a v podstatě největším nepřítelem.

V Barmě se teď na pár dnů objevil jeden z nejdůležitějších mužů ruské armády. V pátek přiletěl do metropole Neipyijto generálplukovník Alexandr Fomin, jeden z náměstků ruského ministra obrany. Oficiální důvodem jeho návštěvy byla účast na sobotní vojenské přehlídce.

Opoziční síly v Barmě ale tvrdí, že ve skutečnosti přijelo Rusko nabídnout juntě své zbraně a ujistit ji o své podpoře a vojenské ochraně. Ta už trvá desítky let a jsou to právě Rusko a Čína, kdo vytrvale blokují v Radě bezpečnosti OSN jakékoliv tvrdé kroky proti barmské juntě včetně vojenské akce mezinárodních sil, tedy známých modrých přileb.