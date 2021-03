Barmská armáda slaví svůj svátek. Ze země přicházejí zprávy, že vojáci při protestech zabili desítky lidí

Ve svém dlouhém projevu Min Aun Hlain obvinil vládu Su Ťij, že neprověřila nepravosti v posledních volbách, a zopakoval, že jeho vláda uspořádá svobodné a spravedlivé volby, po kterých předá moc. Žádné podrobnosti ale neposkytl | Zdroj: Reuters



Vůdce barmské vojenské vlády generál Min Aun Hlain v sobotu využil oslavy Dne ozbrojených sil, aby se pokusil ospravedlnit převrat, při němž armáda začátkem února svrhla zvolenou vládu Do Aun Schan Su Ťij. V celé zemi se proti vojenskému převratu sešly demonstrace, které se na několika místech pokusili vojáci a policie rozehnat násilím. Při zásazích na několika místech země asi 50 lidí, uvedl portál Mynamar Now. Rangún 9:00 27. března 2021

Min Aun Hlain se v projevu před tisíci vojáků během vojenské přehlídky v hlavním městě Neipyijto, který živě přenášela barmská televize, přímo nevyjádřil k neustávajícím celonárodním protestům. Řekl jen, že „terorismus, který by mohl poškodit klid a sociální stabilitu státu, je nepřijatelný“.

Ve svém dlouhém projevu obvinil vládu Su Ťij, že neprověřila nepravosti v posledních volbách, a zopakoval, že jeho vláda uspořádá svobodné a spravedlivé volby, po kterých předá moc. Žádné podrobnosti ale neposkytl.

Armáda tvrdí, že volby z loňského listopadu, které s převahou vyhrála Národní liga pro demokracii (NLD) Do Aun Schan Su Ťij, byly zfalšované. Junta Su Ťij zadržela v den převratu a obvinila ji z drobných přečinů, zatímco prověřuje obvinění z korupce proti ní. Tato obvinění ale její stoupenci odmítají jako politicky motivovaná.

Protesty byly svolány v řadě měst. Demonstranti sobotní svátek označují jeho původním názvem - Den odporu, protože se slaví na počest začátku povstání proti japonské okupaci za druhé světové války. Organizátoři protestů slíbili, že sobotní demonstrace budou ještě větší a mohutnější, navzdory zákrokům barmských bezpečnostních sil a rostoucímu počtu obětí.

Podle Asociace na pomoc politickým vězňům (AAPP) bylo v Barmě potvrzeno 328 obětí z řad protestujících. Tento počet zahrnuje pouze potvrzené případy a skutečný počet „je pravděpodobně mnohem vyšší“, dodala AAPP. V pátek bylo podle jejích údajů zabito osm lidí.

Barmská státní televize MRTV v pátek večer odvysílala varování, aby se mladí lidé, kteří jsou hlavní hnací silou protestů, poučili z počtu zabitých a nevystavovali se nebezpečí, že budou střeleni do hlavy nebo do zad. Varování je vnímáno jako přímá hrozba, protože značný počet zabitých protestujících zemřel po střele do hlavy.