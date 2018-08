OSN: Za genocidu Rohingů nese odpovědnost velení armády, nečinností k ní přispěla i barmská vláda

Vrchní velitel barmské armády a dalších pět generálů by mělo být stíháno za genocidu spáchanou na muslimském etniku Rohingů. Uvedli to v pondělí vyšetřovatelé OSN, kteří obvinili barmské vojáky z masového vraždění a znásilňování menšinových Rohingů. Barmská vláda vedená nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij podle vyšetřovatelů nevyužila svého postavení, aby zločinům zabránila, a tak k páchání těchto zvěrstev přispěla.

