Bývalá barmská vůdkyně Su Ťij čelí dalšímu vyšetřování kvůli korupci. Hrozí jí až 15 let vězení

Bývalá barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, kterou nyní drží v domácím vězení vojenská junta, čelí dalšímu vyšetřování, tentokrát kvůli údajné korupci. S odvoláním na informace státního deníku New Light of Myanmar to ve čtvrtek napsala agentura Reuters. Nová obvinění se týkají zneužití majetku dobročinné nadace, kterou Su Ťij vedla. Neipyijto 8:21 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barmská přední politička Do Aun Schan Su Ťij (archivní foto) | Foto: Bria Webb | Zdroj: Reuters

Stíhání se podle deníku týká jak vězněné opoziční političky, tak několika dalších představitelů její někdejší vlády. Jde v něm o údajné zneužití pozemků vlastněných nadací, která nese jméno Do Kchin Ťij, jež byla první barmskou velvyslankyní a matkou Su Ťij.

Barma na cestě k občanské válce. Ozbrojených skupin a milic přibývá, junta mění taktiku Číst článek

„Byla shledána vinnou ze spáchání korupce využitím svého postavení. Byla proto obviněna podle antikorupčního zákona,“ napsal New Light of Myanmar. V případe odsouzení by jí hrozilo až 15 let vězení.

Su Ťij zatím nové stíhání nijak nekomentovala, už nyní ale před soudem čelí obžalobě kvůli porušení zákonů v šesti případech. Nejzávažnější je obvinění z porušení státního tajemství, kde jí hrozí trest až 14 let vězení.

Barmská armáda provedla 1. února převrat, který zdůvodnila údajnými podvody v listopadových volbách, v nichž s převahou zvítězila Národní liga pro demokracii vedená právě nositelkou Nobelovy ceny za mír Su Ťij. Puč vyvolal rozsáhlé nepokoje, při nichž zahynulo přes 800 lidí.