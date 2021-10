Barmský soud poslal do vězení dalšího člena Národní ligy pro demokracii. Odsoudil ho za zradu na 20 let

Soud v Barmě v pátek poslal za zradu na 20 let do vězení blízkého spolupracovníka vězněné barmské vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij. S odvoláním na politickou stranu Su Ťij o tom informovala agentura AP. Devětasedmdesátiletý Win Tchein byl zatčen po únorovém převratu a je zatím nejpřísněji potrestaným z členů bývalé vlády a strany Su Ťij Národní ligy pro demokracii (NLD).

