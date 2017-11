Baron Prášil ze zlaté věže. Imigrant z Indie sní v Trump Tower o velké politice

Trump Tower je pozlacený ostrov Donalda Trumpa v centru Manhattanu. V jeho útrobách pracuje Roger Sewani, který věří, stejně jako mnoho jiných, že za svou věrnost prezidentovi bude odměněn. Přinášíme vám první díl seriálu z východního pobřeží Spojených států, kde Trump žije, pracuje a vyvolává odpor i nadšení. Trumpovo pobřeží New York 10:20 7. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roger Sewani a jeho obálka z Bílého domu | Foto: Eva Mošpanová | Zdroj: Český rozhlas

Roger Sewani má před sebou možná velkou kariéru. Zatím postává za pultem na kraji místnosti ne o moc větší než běžná ložnice.

Na jedné straně má vyskládané čokolády a figurky s třesoucí hlavou (tzv. bobblehead - pozn. red.), na druhé kšiltovky, za sebou hrnečky a před sebou pečlivě srovnané stovky dalších zbytečností. Všechny zdobí podobizna Donalda Trumpa či jeho příslib návratu skvělé Ameriky - Make America Great Again.

Sewaniho obchůdek se suvenýry je Trumpovou svatyní, ukrytou v suterénu zlatého chrámu jménem Trump Tower. Je to snad jediné místo v celém New Yorku - výsostně demokratickém městě - kde je možné bez obav říct, že milujete Donalda Trumpa a z druhé strany pultu se vám dostane nadšeného souhlasu.

Roger Sewani - osmapadesátiletý imigrant z Indie - ho miluje také.

Trump je podle něj nejlepší prezident, jakého kdy Amerika měla. „Number one, číslo jedna,“ říká.

Dámy z Texasu, které v obchůdku obdivují kopii kšiltovky, jež měla při návštěvě jejich státu první dáma (vypadala v ní velice dobře, pochvalují si), horlivě přikyvují.

„Že Trump nemá rád migranty?“ podivuje se muž, který do Ameriky přijel před třiceti lety. „To není pravda, jenom kriminálníky. A řekněte - máte ráda kriminálníky? Ne? Tak vidíte. Země s Trumpem bude vzkvétat,“ horlí Sewani a tři Texasanky přikyvují jako řecký chór.

Pamatuje si jména všech

Sewani muže, za kterým si kdysi šel domluvit pronájem svého obchůdku až do 26. patra věžáku, bezmezně obdivuje. Donald Trump si podle něj pamatuje křestní jména všech pracovníků svého mrakodrapu, a když se byznysmen rozhodl kandidovat na prezidenta, poslal jeho asistentce Sewani ještě v srpnu 2015 e-mail. Ptá se v něm, jak by mohl on a jeho rodina pomoci s předvolební kampani.

E-mail má dnes vytištěný a založený v oranžovém obalu. Skví se pod ním Trumpův podpis a poděkování. Nemá to ale být jediný důkaz Trumpovy vděčnosti. V oranžovém obalu je totiž ještě jedna, mnohem vzácnější věc: obálka, o níž je Roger Sewani přesvědčen, že je jeho lístkem ze světa barevného kýče přímo do politiky.

Je na ní logo Bílého domu a uvnitř - alespoň podle Sewaniho - příslib práce pro Trumpovou administrativu, který by se měl naplnit v nejbližších dnech. Destinací má být ministerstvo zahraničí. Víc ale Sewani odmítá prozradit.

Baron Prášil z pozlacené věže?

Celé by to byla historka barona Prášila z pozlacené Trumpovy věže, kdyby o pár dnů později nevyšel v americkém deníku Politico článek s titulkem "Trump najímá pro práci na ministerstvu zemědělství lidí z kampaně, ne experty".

Popisuje mimo jiné příběh jistého Nicka Bruského, řidiče kamionu, který začal pracovat pro zahraniční oddělení ministerstva poté, co se podílel na Trumpově kampani ve volebně důležitém Ohiu. Jeho roční plat na ministerstvu je 80 tisíc dolarů, i navzdory tomu, že deník nedokázal zjistit, zda má Brusky vysokoškolské vzdělání, jak daná pozice vyžaduje.

