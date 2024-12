Bašár Asad se svou rodinou přiletěl do Moskvy, píší tamní média. Rusko jim poskytlo azyl

Bývalý syrský prezident Bašár Asad a jeho rodina jsou v Moskvě, kde od ruských úřadů získali azyl. Uvedly to v neděli ruské tiskové agentury s odvoláním na nejmenovaný zdroj v Kremlu. „Asad a členové jeho rodiny přicestovali do Moskvy. Rusko jim z humanitárních důvodů poskytlo azyl,“ citovala zdroj agentura TASS. Stejné sdělení přinesly agentury Interfax a RIA Novosti. Aktualizujeme Moskva 19:06 8. 12. 2024 (Aktualizováno: 19:28 8. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin a Bašár Asad na snímku z roku 2018, kdy se potkali na jednání v Soči | Foto: Mikhael Klimentyev | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

Asadův režim se v noci na dnešek po 24 letech zhroutil. Diktátora, který ještě před dvěma týdny měl moc zdánlivě pevně v rukou, smetla blesková povstalecká ofenziva za 11 dnů, poté, co se to během občanské války nepodařilo téměř 14 let.

Osud Asada byl dosud nejasný. Dva syrské zdroje podle agentury Reuters dříve v neděli sdělily, že Asad mohl zahynout při pádu letadla, kterým prchal z Damašku. Jeho smrt ale nikdo nepotvrdil.

Ruské ministerstvo zahraničí naopak uvedlo, že Asad opustil Sýrii. Kde se nachází, ovšem nesdělilo.

Moskva patřila k nejbližším spojencům Asadova režimu v bojích proti povstalcům. V Sýrii má Rusko dvě důležité základny - námořní v přístavu Tartús a leteckou Hmímím, kterými si zajišťovalo přítomnost v regionu Blízkého východu a Středozemního moře.