Asad: Američané musí ze Sýrie odejít. Lidé už nebudou v tomto regionu akceptovat cizince

Spojené státy musí opustit Sýrii a v případě selhání rozhovorů s arabsko-kurdskými silami SDF hrozí vojenská konfrontace. V rozhovoru pro ruskou televizní stanici RT (Russia Today) to prohlásil syrský prezident Bašár Asad. Na otázku, zda by se mohl vyjádřit k tomu, že ho americký prezident Donald Trump nazval zvířetem, Asad odpověděl: Jste tím, co říkáte. Damašek 20:50 31. května 2018

Americké síly musí Sýrii opustit, a také se to stane, uvedl syrský prezident, přičemž zapojení USA v Sýrii přirovnal k americké invazi do Iráku. „Přišli do Iráku, aniž na to měli právo, a podívejte se, co se jim stalo. Musí se poučit. Irák není výjimkou a Sýrie není výjimkou. Lidé už nebudou v tomto regionu dál akceptovat cizince,“ řekl.

Syrský prezident se také vyjádřil k místním spojencům USA - Syrským demokratickým silám (SDF), přičemž pohrozil vojenskou konfrontací v případě selhání diplomatické cesty. Navrácení území kontrolovaného SDF bude nejprve předmětem rozhovorů, a pokud tato jednání budou neúspěšná, osvobodíme oblasti vojensky, uvedl Asad.

Mluvčí SDF Kino Gabriel zareagoval na dotaz agentury Reuters prohlášením, že vojenské řešení „není řešením, které by mohlo vést k nějakému výsledku“. Naopak prý „by vedlo k větším ztrátám na životech a zkáze syrského lidu“. SDF podle něj požaduje „demokratický systém založený na rozmanitosti, rovnosti, svobodě a spravedlnosti“ pro všechny etnické a náboženské skupiny v zemi.

Trump v jednom svém příspěvku na twitteru nazval syrského prezidenta zvířetem. Na otázku, zda má i Asad pro šéfa Bílého domu přezdívku, syrský státník odpověděl, že takové výrazy nepoužívá. „Není to můj slovník, takový jazyk nepoužívám. Tento jazyk reprezentuje jeho,“ uvedl Asad.

Moudrost ruského vedení

„Dotknou se vás jedině lidé, kterým můžete věřit. Lidé, kteří mají srovnané myšlenky, myslí na druhé, jsou morální a etičtí. Právě to by s vámi mělo něco udělat, ať už pozitivního či negativního. Někdo jako Trump se mnou neudělá vůbec nic,“ řekl Asad.

Syrský prezident také uvedl, že Západ sahá k zoufalým opatřením, protože si uvědomuje, že konec konfliktu se blíží. Jako příklad uvedl obvinění, že syrská provládní vojska v Dúmě u Damašku letos použila chemické zbraně. Západ se podle syrského prezidenta obviněním snažil změnit názor mezinárodního společenství, a to mu nevyšlo.

„Vyprávěli báchorku, a byla to lež. Veřejnost po celém světě i na Západě jejich příběhu nevěřila. Nemohli se stáhnout, tak museli něco udělat, byť malého," uvedl Asad, přičemž odkázal na nálety na údajná syrská chemická zařízení, které v reakci na údajný chemický útok podnikly USA, Francie a Velká Británie.

Moskva, která je spojencem syrské vlády, podle Asada pomohla Washington usměrnit. „Byli jsme blízko přímé konfrontaci mezi ruskými a americkými silami, ale dosud jsme se jí vyhnuli. Nebylo to však díky moudrosti amerického vedení, nýbrž díky moudrosti ruského vedení,“ uvedl Asad. „Abychom naši zemi stabilizovali, potřebujeme podporu Ruska a zároveň nepotřebujeme americkou pošetilost,“ dodal.

Zlepšení syrské obrany

Asadovi se od začátku války v roce 2011 podařilo s pomocí Ruska a Íránu dobýt zpět rozlehlá území. Velkou část území u hranice s Irákem, Tureckem a Jordánskem, včetně oblastí ovládaných SDF na severu a východě země a území kontrolovaných rebely na severozápadě i jihozápadě, ale vládní vojska dosud nedobyla.

Izrael, který je znepokojen vlivem Teheránu v Sýrii, začátkem měsíce oznámil, že bombardoval několik íránských vojenských cílů v Sýrii poté, co íránské síly na Izraelem okupované Golanské výšiny vyslaly rakety.

Šíitské milice podporované Íránem, včetně libanonského hnutí Hizballáh, sehrály důležitou roli v ofenzivách syrské armády. V Sýrii na straně Damašku rovněž operují íránské revoluční gardy.

Asad nicméně v rozhovoru uvedl, že role Íránu v Sýrii je omezená s tím, že syrské armádě pouze asistují íránští důstojníci. Při izraelském útoku z 10. května podle Asada nezemřel jediný Íránec, jak uvádí média, ale desítky Syřanů.

Na otázku, zda se dokáže proti izraelským náletům bránit, Asad odpověděl, že jedinou odpovědí, je zlepšení syrské protivzdušné obrany, což se s pomocí Ruska daří.