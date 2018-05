Bašár Asad se setkal s Putinem. Mluvili o úspěších syrských vojsk i stažení zahraničních sil ze země

Prezident Putin podle tiskového prohlášení Kremlu konstatoval, že syrská vládní vojska udělala v poslední době významný pokrok v upevnění zákonné moci. Teroristé složili zbraně v klíčových bodech Sýrie, což umožnilo obnovit infrastrukturu a zamezit teroristům v jejich činnosti v blízkosti Damašku, uvádí se v prohlášení Kremlu.

Podle Vladimíra Putina nastal čas pro ekonomickou obnovu a humanitární pomoc. Bašár Asad prohlásil, že je připravený vyslat delegaci na jednání o nové syrské ústavě, která se mají konat pod záštitou OSN. Postěžoval si, že některé země ale stabilizaci v Sýrii nepřejí.

„Stabilita se zlepšuje a to otevírá dveře politickému procesu, který byl zahájen před nějakým časem... Vždy jsem říkal a opakuji, že jsme vždy byli zastánci politického procesu, který by se měl konat souběžně s bojem proti terorismu. Víme, že to nebude jednoduché, jelikož jsou země, které nechtějí, aby se Sýrii vrátila stabilita. Nicméně s vámi a našimi dalšími partnery a přáteli půjdeme pevně kupředu v mírovém procesu,“ citoval Asada Kreml.

Podle ruské tiskové agentury TASS Putin prohlásil, že počítá se stažením zahraničních sil ze Sýrie, aniž by blíže upřesnil, které státy má na mysli. „Vycházím z toho, že v souvislosti s významnými vítězstvími a úspěchem syrské armády v boji s terorismem... se zahájením aktivnější fáze politického procesu se budou ze syrského území zahraniční síly stahovat,“ poznamenal ruský prezident.