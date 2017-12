Výbuch zastavil dodávky plynu do Itálie, Slovinska a Chorvatska. 'Česku problémy nehrozí,' říká expert

Plynovým terminálem ve východorakouském Baumgartenu an der March otřásl v úterý ráno výbuch. Nejméně jeden člověk zemřel, dalších 22 lidí je zraněných, z toho jeden těžce. Terminál je důležitým uzlem pro distribuci zemního plynu přicházejícího do Rakouska z Ruska a Norska. Do Itálie, Chorvatska a Slovinska přestal po výbuchu proudit plyn. „Českých odběratelů se nedotkne,“ řekl k incidentu Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií. Praha/Baumgarten an der March (Rakousko) 13:25 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výbuch plynového terminálu ve východorakouském Baumgartenu an der March | Foto: Tomas Hulik | Zdroj: Reuters

Podle ČTK si požár rakouského plynového terminálu vyžádal uzavření tranzitu plynu do Rakouska přes Slovensko a přerušil dodávky plynu do Itálie, Slovinska a Chorvatska. Velkoobchodní ceny plynu prudce rostou. Na dodávky do České republiky havárie nebude mít vliv.

O situaci hovořil ve vysílání Radiožurnálu Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Plynárenská stanice Baumgarten je podle informací na svých webových stránkách ústředním centrem rakouského a evropského zásobování zemním plynem. Teď je systém mimo provoz, co to může znamenat pro zásobování zemním plynem v Rakousku?

Nejspíš se to rakouských spotřebitelů nedotkne, existují další vstupní body, další vstupní trasy a velká kapacita podzemního skladování. Dokonce nebylo zastaveno ani obchodování – obchodní nominace na Baumgartenu nadále probíhají, ale v současnosti půjde jen o virtuální transakce, ne fyzické toky stanicí, ta je pochopitelně mimo provoz.

Paradoxně to může být více nepříjemné pro Itálii, která má menší skladovací kapacitu a pro kterou dodávky přes Baumgarten tvoří důležitou součást jejího zásobování. (Rozhovor vznikl před zveřejněním informace o přerušení dodávek plynu, pozn. red.)

Požár rakouského plynového terminálu si vyžádal uzavření tranzitu plynu do Rakouska přes Slovensko. Může se to nějak dotknout dodávek zemního plynu i do České republiky?

Českých odběratelů se to už vůbec nedotkne. My do Baumgartenu dodáváme plyn přes Slovensko, přes stanici Lanžhot, nikoli odebíráme. Hlavní dodávky do České republiky v současnosti jdou ze severozápadu z Německa.

V praxi to může znamenat, že se může zvyšovat tlak na předávací stanici Lanžhot a provozovatel plynovodu NET4GAS dočasně sníží dodávky směrem na Baumgarten. Ale pro praktický život v České republice? Žádný dopad.

Jak vlastně funguje takový plynový terminál, plynová stanice?

Laicky - je to velké plynové nádraží, sbíhají se tam plynovody ze Slovenska, je tam velké centrum podzemního skladování plynu, je to centrum obchodu s plynem pro Rakousko a okolní země.

Jak se dá výpadek takové plynové stanice nahradit?

Většinou se tam udělá bypass, ale pochopitelně musí se počkat, až se uhasí požár, až to vychladne. Nemáme ještě přesné informace o tom, k jaké destrukci došlo. Většinou v tak velkém centru existují různé propojky, takže ten nejhorší možný scénář je, kdyby došlo k totálnímu zničení všech propojovacích plynovodů, ale myslím, že to nebude tak strašné.

Zpráva společnosti Gas Connect Austria uvádí, že systém byl vypnut v řízeném stavu a je mimo provoz - co to znamená?

V takových případech havárie se postupuje automaticky, v případě náhlého poklesu tlaku, to znamená, když dojde k výbuchu, automaticky se zapojí pojistné ventily a v podstatě se uzavře systém před a za tou havárií, takže nedochází nadále k proudění plynu.

Uniká plyn v takových situacích do ovzduší? Může to někoho ohrozit?

Paradoxně pokud dojde k požáru, je to pro ochranu ovzduší lepší, protože ten uniklý plyn vyhoří a nedochází ke znečistění metanem. Postupuje se tak, že se požár uhasí, potrubí se ochladí, a pokud je třeba, plynárníci provedou rychlý bypass.

