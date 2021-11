Další německá země zpřísňuje podmínky pro neočkované. Bavorsko začne uznávat pouze PCR testy

Bavorsko zpřísní karanténní podmínky pro neočkované proti nemoci covid-19, do restaurací a do hotelů jim ale s PCR testem přístup zůstane. Ve středu to po jednání zemské vlády oznámil bavorský premiér Markus Söder. Zpřísnění bude Bavorsko zavádět podle vytíženosti jednotek intenzivní péče (JIP). Nejméně dva týdny budou muset nosit roušky také školáci, následné prodloužení tohoto opatření není vyloučeno.

