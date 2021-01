Kontrola je dobrá, ale důvěra je lepší. Bavoři snad budou vůči pendlerům vstřícnější, říká velvyslanec

Německo před týdnem zařadilo Českou republiku na seznam vysoce rizikových zemí z hlediska šíření koronaviru a čeští pendleři se nyní musejí pravidelně testovat na covid-19. A česká diplomacie se jim snaží pomoci. „Jsme konfrontováni se stále novými problémy, sotva jeden vyřešíme, objeví se další. Zmutovaný britský virus nám dává ještě víc zabrat,“ popisuje český velvyslanec v Berlíně Tomáš Kafka. Interview Plus Berlín 19:47 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco Sasko povolilo výjimku a vyžaduje jen dva testy týdně, v Bavorsku to jsou tři | Zdroj: ČTK

Právě kvůli obavám z britské mutace Německo vyžaduje negativní test například i po lidech, kteří jsou očkovaní nebo již nemoc covid-19 prodělali. „Budeme hledat další výjimky a změkčování, k tomu je ale zapotřebí, aby strach opadl,“ doufá diplomat.

Zatímco Sasko povolilo výjimku a vyžaduje jen dva testy týdně, v Bavorsku to jsou tři.

„Věřím, že jakmile se do toho vloží bavorští zaměstnavatelé a odbory, bude se hledat maximálně vstřícný přístup vůči pendlerům. Asi bychom ale po bavorské straně neměli chtít, aby nám vše dávala písemně, protože co se napíše, bývá mnohem drsnější, než co se žije v realitě,“ míní Kafka a doufá, že bavorská strana se k českým pendlerům bude přistupovat podle hesla, že kontrola je dobrá, ale důvěra je lepší.

„Může být třeba větší flexibilita. Ve Švejkovi se říká, že se to nesmí, ale může. Uvidíme, jak se to bude realizovat v případě pendlerů, i když chápu, že potřebují mít jistotu,“ říká s tím, že v pondělí ráno mohou být fronty opět tak velké, že se pendleři nedostanou včas do práce.

Britská mutace viru

V Německu se kvůli britské mutaci schyluje k omezení letecké dopravy do země, a to téměř na nulu. „Zatím nejsem informován, že by se to mělo týkat České republiky, byť i u nás se už objevuje. Nedochází ale ke komunitnímu šíření,“ podotýká velvyslanec.

Podle něj nehrozí omezení vzájemného obchodu a přepravy zboží, může ale docházet ke zpomalování na hranicích, podobně jako jsme to zažili na jaře. Atmosféra v Německu je prý ale vyostřená a odborníci požadují přísnější opatření včetně uzavírání škol a podniků.

„Zejména severní spolkové země, kde čísla nejsou tak katastrofální a u moci je většinou sociální demokracie, se při každotýdenních konzultacích se spolkovou vládou začínají stavět na zadní. Ministr zahraničí Heiko Maas se vyslovil pro výjimky pro očkované, kancléřka Angela Merkelová je ale proti,“ uvádí.

Zatímco loni se německá společnost dokázala semknout, nyní to přestává platit. „Když se setká pár Němců, tak se baví, co by dělali na pozici kancléřky nebo ministra zdravotnictví. A nakonec dospějí k tomu, že jsou rádi, že v jejich situaci nejsou,“ poznamenává Kafka.

