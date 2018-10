Volby v Bavorsku vyhrála podle prvních odhadů CSU. Její výsledek je ale nejhorší za desítky let

German chancellor Angela Merkel CSU party looses dramatically in the Bavarian elections.

Projections compared to the last elections results in 2013:

CSU: -12,2 %

SPD: -10,6 %

FW: +2,5 %

Grüne: +9,9 %

FDP: +1,7 %

Linke: +1,4 %

AfD: +11,0 %

Sonstige: -3,7 %

Quelle:@infratestdimap