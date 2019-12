New York Times: Osud BBC mají v rukou její kritici. Premiér Johnson jí opovrhuje

Britská veřejnoprávní BBC je dlouhodobě jednou z nejváženějších britských institucí. V rámci kampaně před nedávnými volbami ale čelila obvinění z předpojatosti a po vítězství Borise Johnsona se její osud ocitá v rukou jednoho z nejhlasitějších kritiků této stanice. Svět ve 20 minutách Praha 19:31 21. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karikatura na BBC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Premiér Johnson v předvolební kampani zpochybnil hlavní finanční zdroj BBC, kterým jsou koncesionářské poplatky. A Johnsonova nelibost se projevila i po volbách, kdy se objevily informace, že členům kabinetu zakázal vystoupit ve vlivném rozhlasovém programu BBC, píše deník New York Times.

„Tlak na BBC přichází už déle a z obou politických táborů. Ale právě u současného kabinetu se zdá jako pravděpodobnější, že bude konat a že podnikne drastičtější kroky, než jakých by byla schopna vláda předchozí,“ domnívá se Richard Broughton, ředitel výzkumu ve firmě Ampere Analysis, která se zaměřuje na analýzu médií.

Johnsonovi konzervativci už delší dobu BBC vytýkají, že používá peníze od veřejnosti k tomu, aby soutěžila se soukromými firmami. Ale zdá se být čím dál tím jasnější, že se výhrady netýkají pouze obchodního modelu, ale také zpravodajství. Johnsonova ostrá kritika podle newyorského listu připomíná nevraživé výroky, kterými na média útočí Donald Trump.

Podle Claire Endersové, zakladatelky analytické firmy Enders Analysis, je Johnsonovo „trumpovské“ vystupování vůči BBC a dalším médiím bezprecedentní. „Je to zcela nový koncept – Johnson má pocit, že zpravodajským stanicím může diktovat svoji agendu a že ony jako instituce nemají svébytné postavení na domácí ani globální scéně,“ říká expertka.

Kritika ze všech stran

BBC přitom není jediná britská stanice pod palbou kritiky. Johnsonova strana podala stížnost u příslušného regulačního orgánu také na televizi Channel 4 za to, že místo prázdného stupínku postavila v debatě o klimatu kostku tajícího ledu – namísto Johnsona, který se televizní diskuze odmítl účastnit.

Zároveň to nejsou pouze konzervativci, komu se nezamlouvá zpravodajství BBC. Po drtivé volební porážce se i někteří labouristé snažili svést část viny na média, včetně BBC. Poslanec Andy McDonald stanici obvinil z předpojatosti vůči své straně. „Pokud se BBC bude tvářit, jakože se vyjadřovali nestranně, měli by se podívat do zrcadla,“ nechal se slyšet McDonald.

Vstup do hlavního sídla BBC | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Možná nejhlasitějším kritikem BBC je konzervativec a bývalý ministr kultury John Whittingdale. Podle něho by se veřejnoprávní společnost měla zmenšit, snížit výdaje a méně soupeřit se soukromými médii.

„Když máme tolik možností, co konzumovat a jakým způsobem, musíme si přinejmenším klást otázku, jestli se BBC má snažit být vším pro všechny a sloužit všem v každém ohledu, nebo jestli by stanice měla mít konkrétnější misi,“ cituje Whittingdalův proslov v parlamentu z roku 2015 deník New York Times.