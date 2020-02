Britská vláda chce zrušit koncesionářské poplatky pro BBC, ořezat web a prodat rozhlasové stanice

Britská vláda Borise Johhsona plánuje revoluci v BBC. Kabinet slibuje zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní rozhlasovou a televizní společnost. Diváci by místo poplatku za vysílání platili předplatné, obdobně jako u komerční internetové televize Netflix. Veřejnoprávní médium by bylo také nuceno zrušit nebo prodat většinu rozhlasových stanic. Londýn 21:04 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstup do hlavního sídla BBC | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Poradci Borise Johnsona, předsedy britské vlády, upozorňují, že „neblafují“ a že tažení proti veřejnoprávní BBC myslí opravdu vážně, uvádí britský list The Sunday Times. Plán, který by překreslil mapu britského vysílacího prostoru, se zaměřuje hlavně na financování veřejnoprávní BBC a „ořezávání“ dosahu stanice. Johnson dlouhodobě kritizuje vysílání BBC.

Revoluční plán má obsahovat několik bodů. Prvním je zrušení povinného koncesionářského poplatku, který by měl nahradit model předplatného. Dále chce Johnsonova vláda přinutit BBC k prodeji drtivé většiny rozhlasových stanic, nadále by měly zůstat jen Radio 3 a Radio 4.

Plán dále požaduje snížení počtu národních televizních kanálů společnosti a omezení internetového zpravodajského serveru BBC. Návrh by také zakazoval tzv. BBC hvězdám lukrativně placená druhá zaměstnání. Jediné, do čeho by veřejnoprávní médium mělo podle návrhu Johnsonova okolí investovat více, by bylo vysílání do zahraničí, tedy posílení BBC World Service.

New York Times: Osud BBC mají v rukou její kritici. Premiér Johnson jí opovrhuje Číst článek

O zrušení koncesionářského poplatku se ve Spojeném království vede rozsáhlá debata. Předseda BBC Sir David Clementi upozornil, že model předplatného pro BBC by měl za následek ztrátu výdělku a okleštění populárních programů. Zavedení modelu ve stylu Netflixu by navíc podle něj vedlo k honbě za diváky, místo k tvorbě programů veřejné služby. Johnsonovi poradci navrhují zrušení poplatku do roku 1927, kdy se obnovuje charta BBC.

Jeden ze seniorních poradců britského premiéra uvedl, že neblafují. „Mají stovky rozhlasových stanic, mají všechny tyhle televizní stanice a obrovský web. Celá tahle věc potřebuje masivní omezení,“ uvedl poradce podle serveru The Sunday Times.

Johnson je pevně přesvědčený

Hlavním podpůrcem „útoku“ na BBC je John Whittingdale, člen konzervativců a ministr kultury. Na stranu podporovatele reformy se staví i britský předseda vlády Boris Johnson. Zdroj listu uvedl, že premiér je pevně přesvědčen, že je třeba provést seriózní reformu.

Kontroverzní je bod, že hvězdy BBC by měly peníze vydělané jinde než v BBC dávat na charitu. „V podstatě si dělají jména na daňovém poplatníkovi a poté kasírují peníze. BBC by měla tuto praxi okamžitě zastavit,“ uvedl zdroj listu.

Generální ředitel BBC Tony Hall se za své podřízené postavil | Zdroj: Reuters

Zdroj také odmítl Clementiho tvrzení, že model předplatného by stál BBC peníze: „BBC dělá skvělou práci pro důležitost BBC jako takové; pokud se lidé v této zemi dohodnou, k odběru obsahu se přihlásí. “