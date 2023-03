‚Jak je možné, že je stále ve funkci.‘ Předseda rady BBC čelí výzvám k rezignaci kvůli kauze Lineker

„Myslím, že pozice Richarda Sharpa je stále více neudržitelná. Myslím, že většina lidí, kteří sledují naprostý zmatek posledních dní, si řekla, jak je proboha možné, že je stále ve funkci a že Gary Lineker byl stažen z vysílání? Je to nepořádek, který si BBC způsobila sama. Musí to vyřešit, a to rychle,“ řekl vůdce opozičních labouristů Keir Starmer stanici ITV News.

'Richard Sharp's position is increasingly untenable'



Labour leader Sir @Keir_Starmer questions 'how on earth' the BBC chairman can remain in position while @GaryLineker was taken off air https://t.co/C2LiI7nOcJ pic.twitter.com/LoC7Y32xSY — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) March 13, 2023

Lineker byl minulý týden stažen z vysílání poté, co na twitteru kritizoval vládní migrační politiku a přirovnal výroky zákonodárců o migrantech k těm, které se používaly v nacistickém Německu.

Svým vyjádřením porušil směrnice veřejnoprávní stanice, která ho za to stáhla z moderování sobotního pořadu Match of the Day (Zápas dne).

Narušené vysílání

Tento krok však vyvolal silnou kritiku a rozsáhlé narušení sportovního programu během víkendu. Za Linekera se postavila řada expertů, komentátorů i fotbalistů, kteří odmítli v televizi vystoupit.

Šéf nástupnické banky po zkrachovalé Silicon Valley Bank: Vše funguje jako obvykle, vklady jsou chráněné Číst článek

Veřejnoprávní stanice v pondělí oznámila, že Lineker se vrací k moderování pořadu a bude prozatím dodržovat pravidla televize. Společnost v mezičase provede revizi toho, jak mohou moderátoři používat sociální sítě.

Downing Street odmítla sdělit, zda má Sunak důvěru v šéfa Rady BBC poté, co korporace oznámila, že Lineker se vrátí k moderování sportovních přenosů.

Mendelova univerzita se odvolala proti odebrání akreditací, chce umožnit studentům dokončit školu Číst článek

Předešlé výzvy k rezignaci

Sunak během letu do Spojených států nabídl jen „vlažnou obhajobu“ Sharpa, napsal list. Sharp byl přitom kdysi jeho šéfem v bance Goldman Sachs a Sunak ho později zaměstnal jako neplaceného vládního poradce, když byl ministrem financí v době pandemie covidu-19.

Ještě před vypuknutím Linekerovy kauzy čelil Sharp výzvám k rezignaci, protože při žádosti o místo šéfa Rady BBC neoznámil svou roli při pomoci expremiérovi Borisi Johnsonovi v získání půjčky, údajně v hodnotě asi 800 000 liber (21,6 milionu korun).

Mluvčí premiéra uvedl, že Sunak čeká na přezkoumání Sharpova chování v době, kdy se ucházel o tuto funkci. „Počkáme na výsledek tohoto přezkumu a samozřejmě poskytneme veškerou pomoc v tomto procesu,“ dodal.