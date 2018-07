Střední Evropa potřebuje nezávislý pohled zvenčí. Vysílání obnovíme, věří exšéf BBC World Service

Kdo je John Tusa

Sir John Tusa se narodil v roce 1936 ve Zlíně jako Jan Tůša. Jeho otec pracoval ve firmě Baťa jako jeden z ředitelů. O tři roky později odešel s rodinou do Velké Británie, kde vystudoval historii. Od roku 1960 pracoval v BBC, mimo jiné jako ředitel zahraničního vysílání. A od roku 1995 do 2007 byl výkonným ředitelem uměleckého centra Barbican v Londýně. „Česky pořád trochu rozumím,“ říká Tusa. „Nikdy jsem se ale češtinu neučil, mám ji jen v uších a v hlavě. Ale česky umím, jsem na to velmi pyšný a hodně to pro mě znamená,“ dodává.