Dusičnan zabavili Libanonci oligarchovi z Ruska. Celníci sklad opakovaně označili za nebezpečný

Téměř tři tisíce tun dusičnanu amonného, který v úterý explodoval v přístavu v Bejrútu, do země přivezla v roce 2013 loď ruského oligarchy. Náklad vezla z Gruzie do Mosambiku, kvůli technickým problémům ale zastavila v Libanonu. Tamní úřady loď i s nákladem zabavily a sedm let nechaly ladem, přestože na nebezpečí spojené se skladováním dusičnanu upozoňoval celní úřad. Bejrút 10:41 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Téměř tři tisíce tun dusičnanu amonného, který v úterý explodoval v přístavu v Bejrútu, do země přivezla v roce 2013 loď ruského oligarchy. | Foto: Mohamed Azakir | Zdroj: Reuters

Dusičnan amonný se do bejrútského přístavu dostal před sedmi lety z paluby nákladní lodi patřící ruskému oligarchovi Igoru Grečuškinovi. Lod oligarchy z Chabarovsku plula pod moldavskou vlajkou a většinu její posádky tvořili ukrajinští námořníci.

Myslela jsem si, že je to zemětřesení. Lidé v Bejrútu jsou stále v šoku, líčí výbuch Češka v Libanonu Číst článek

Loď s nákladem vyplula z gruzínského přístavu Batumi do Mosambiku. Technické problémy ale donutily kapitána lodi Borise Prokoševa zastavit už v Bejrútu, informovalo rádio Svobodná Evropa. Libanonské úřady ale lodi odmítly vystavit potřebná povolení a po zakotvení ji zabavily.

Grečuškin následně vyhlásil bankrot a o situaci se přestal zajímat a nechal loď i náklad v Bejrútu. V Libanonu zůstala před sedmi lety i posádka, kterou úřady odmítly propustit, jelikož nezaplatila poplatky za zakotvení v přístavu. Podle Prokoševa dluží tehdejší majitel lodi námořníkům desítky tisíc dolarů.

Prokošev Svobodné Evropě řekl, že dusičnan zůstal po zabavení lodi ještě několik měsíců na její palubě. Později byl náklad přepraven do jednoho z hangárů v přístavu, kde v úterý explodoval. Loď Rhodos se pak před několika lety potopila. „Byla v ní malá díra a nikdo se o ni nestaral,“ uvedl její tehdejší kapitán.

Posádka lodi se s jejím ruským majitelem Grečuškinem podle Prokoševa několikrát pokoušela u ruských soudů soudit. Snaha ale přišla vniveč, protože oligarcha bydlí na Kypru a je mimo dosah ruských úřadů.

Varování celníků

Server Aktuálně.cz s odkaz na arabskou televizi al-Džazíra uvedl, že na nebezpečí spojené se skladováním dusičnanu amonného v přístavním skladu opakovaně upozorňovalo ředitelství libanonského celního úřadu.

Dusičnan amonný neexploduje jen tak, obrovský sklad blízko města je ale velkým rizikem, říká chemik Číst článek

Bývalý ředitel úřadu Šafík Merhi pak v červnu 2014 zaslal dopis nejmenovanému soudci majícího na starosti „urgentní záležitosti“, ve kterém ho žádal o vyřešení situace. Dopis je také dostupný online.

Celní úřad obdobný dopis zaslal v následujících třech letech ještě pětkrát. Navrhoval v něm prodej dusičnanu do zahraničí, jeho předání libanonské armádě nebo jeho prodej soukromé společnosti vyrábějící výbušniny.

Libanonskou vládu z výbuchu viní kapitán lodi Rhodos Prokošev. „Měli se lodi ihned zbavit a ne ji zadržovat a požadovat poplatky. A druhá věc. Bavíme se o dusičnanu amonném. Mohli ho klidně použít na polích jako hnojivo, ale neudělali to. Nikdo se o to nehlásil, takže to přece nikomu nepatřilo,“ řekl.

Exploze v bejrútském přístavu, která v úterý poničila několik čtvrtí, si vyžádala podle libanonského ministra zdravotnictví 135 mrtvých a 5000 zraněných.