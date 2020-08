Náš úkol je potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází, říkají hasiči v Bejrútu. Přiletí i krizový odborník

Tři dny po mohutném výbuchu v přístavu libanonského hlavního města Bejrútu pokračují odklízecí práce. V minulých 24 hodinách byla nalezena nejméně další tři těla, čímž počet obětí vystoupil na 149, píše agentura AP. V pátrání po zavalených na místě pokračují i čeští hasiči. Podle šéfa jejich týmu Jiřího Čmakala jsou všichni v pořádku, dva psi byli lehce zraněni, ale po ošetření jsou opět v akci. Bejrút 14:23 7. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranné složky pátrají po pohřešovaných lidech | Foto: Hussein Malla | Zdroj: ČTK / AP

Ještě během pátku odletí do Libanonu i český odborník na krizové řízení. Podle mluvčí hasičů Nicole Studené se družstva mají střídat po šesti hodinách.

Hasičský záchranný sbor ČR

@hasici_cr "Bezpečnostní situace v oblasti je stabilní. Všichni členové týmu jsou v pořádku, po včerejším nasazení evidujeme lehká zranění dvou psů - řezné rány na tlapách. Vše jsme ošetřili na místě a oba psi pokračují v misi." Popisuje situaci vedoucí týmu Jiří Čmakal 2 51

Podle sdělení hasičů na twitteru je úkolem týmu „potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází“. V pátek se tým bude přesouvat do nového sektoru, přičemž převoz zajistí libanonská armáda. Svůj pohyb hasiči konzultují také s českou ambasádou.

V pátek večer odletí do Bejrútu odborník na krizové řízení Miroslav Lukeš z hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. „Ten byl Českou republikou nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie,“ uvedla Studená. V Libanonu se bude Lukeš podílet na koordinaci vyhledávacích a záchranných týmů.

Výbuch v přístavu zdemoloval i železobetonové obilné silo, které postavil před 50 lety pardubický podnik Průmstav, a zdevastoval celé čtvrti ve městě. Přes 5000 lidí bylo zraněno. Podle libanonského prezidenta Michela Aúna výbuch způsobilo 2750 tun špatně uskladněného dusičnanu amonného, který se často využívá v hnojivech, jako dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem i v pyrotechnice. V souvislosti s výbuchem bylo zadrženo 16 představitelů bejrútského přístavu a celní správy.

Agentura DPA s odvoláním na sdělení Libanonského červeného kříže napsala, že se stále více než 100 lidí pohřešuje.

Do Libanonu ve středu přiletěly čtyři desítky specialistů z českého týmu USAR (Urban Search and Rescue Team, Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek, ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař. Nasazeni byli se zpožděním ve čtvrtek kvůli průtahům ze strany libanonské armády. V pátrání kromě Čechů pomáhají také francouzské či ruské týmy.

‍ Dnes pracujeme v přístavu. Náš úkol je potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází.



Pohyb týmu a místa pobytu jsou průběžně konzultována s ochranou ambasády ČR.



Během dne se budeme přesouvat do nového sektoru, transport nám zabezpečuje LAF (Lebanon Army Force). pic.twitter.com/6bwahyLRIt — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 7, 2020

Zhruba 300 000 lidí v aglomeraci se kvůli výbuchu, jehož mohutná tlaková vlna zdemolovala okna a dveře mnoha bytů, nemůže vrátit domů. S velkým náporem zraněných se mezitím potýkají poničené nemocnice. Škody úřady podle AP odhadují až na 15 miliard dolarů.