Na evropský summit do Prahy přijedou i lídři západního Balkánu, Izraele anebo Británie, říká Bek

Pozvánku na říjnový summit evropských lídrů na Pražském hradě by měli dostat i představitelé Izraele, Velké Británie nebo států západního Balkánu. V podcastu Českého rozhlasu Bruselské chlebíčky to řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN). V Praze se tak za českého předsednictví poprvé sejde Evropské politické společenství - nový jednací formát, ve kterém se spolu budou potkávat zástupci Evropské unie i dalších států. Praha 11:15 19. září 2022

Zástupci vlády společně s kanceláří šéfa Evropské rady Charlese Michela v těchto dnech finišují seznam účastníků říjnového summitu. Podle Beka už je z velké části jasno.

„Určitě přijede západní Balkán, určitě přijede východní partnerství kromě Ukrajiny, také Gruzie, Arménie. A bude tam také Izrael,“ uvedl Bek. Izrael tak bude na summitu zřejmě jedinou zemí mimo evropský kontinent.

„Izrael se třeba účastní některých evropských programů, takže je to země, která s Evropskou unií úzce spolupracuje. A můžeme také vést debatu, kde doopravdy končí Evropa a začíná Asie. Já myslím, že je důležité, že tohle jsou země, které patří do geografického prostoru, které má těžiště v Evropské unii,“ vysvětlil Bek.

Největší otazník visel nad možnou účastí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Podle Beka nakonec pozvánku zřejmě dostane.

„Turecko je do jisté míry diplomaticky delikátní. Existuje napětí s některými členskými zeměmi, jako je Kypr nebo Řecko. Ale myslím si, že jsme dosáhli nějaké předběžné shody, že by se do mohlo podařit,“ uvedl Bek.

Samotný summit lídrů Evropské unie bude v Praze v pátek 7. října. Rozšířené Evropské politické společenství se ale na Pražském hradě sejde už o den dříve. S nápadem na jeho vytvoření přišel francouzský prezident Emanuel Macron.

Podle Beka by se společenství mělo v budoucnu scházet pravidelně. „To je vlastně úplně nová iniciativa, která by měla sloužit politickému dialogu na nejvyšší úrovni. Očekávání je takové, že budou pokračovat taková setkání s nějakou pravidelností, o které budou lídři zemí jednat,“ uvedl Bek.