Bek po sjezdu sudetských Němců: S Bavorskem máme ty nejsrdečnější vztahy, podobné problémy i názory

Bavorský ministerský předseda Markus Söder na sjezdu sudetských Němců uvedl, že dobré vztahy s Čechy jsou minimálně stejně důležité jako s Poláky. Poukázal také na to, že před 30 lety si nedokázal představit, že by na této akci zněla česká hymna. Díky práci sudetských Němců se podle premiéra Češi a Němci stali partnery a přáteli. „Máme šanci dosáhnout podobných vztahů jako Němci a Francouzi po roce 1945," věří ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Rozhovor Praha/Mnichov 14:54 9. června 2025

Na sjezdu jste byl podruhé, po dvou letech. Pozorujete i vy změnu atmosféry? Hojí se staré rány?

Určitě ano. Já si myslím, že se podařilo v poslední dekádě dosáhnout velikého posunu ve vztazích jak se sudetskými Němci, tak s bavorskou vládou a s Bavorskem jako zemí.

Překvapivě bych řekl, že naše vztahy s Bavorskem jsou ze všech sousedů skoro nejsrdečnější, nejintenzivnější a mají spoustu rovin – od vztahů mezi obcemi a firmami až po blízké názory našich vlád na některé otázky zahraniční politiky.

V čem spolupracují čeští a bavorští politici? Pozorujete podporu Markusovi Söderovi?

Ano, určitě to tak je. Myslím, že bavorská vláda má velmi jasný postoj třeba k ruské agresi vůči Ukrajině. A také má velmi jasný postoj k potřebě posílit evropskou obranu, což jsou témata, na kterých se určitě shodneme.

Vedle toho má bavorská vláda v řadě věcí blízké názory s námi, třeba na energetickou politiku v Evropské unii. Také máme samozřejmě podobné problémy vzhledem k roli výroby automobilů v našich zemích. V hospodářských otázkách mají naše vlády k sobě často poměrně blízko.

Intenzivní vztahy

Za trapné označil premiér Söder špatné železniční spojení mezi Mnichovem a Prahou. Řekl, že za vlády, ve které je jeho strana, tato trať bude mít nejvyšší prioritu. Mohlo by se to pohnout ještě letos?

Netroufám si říct, jak komplikované to bude. Na bavorské straně se o tom dlouho vedla debata, nedosáhlo se ale velkého pokroku. Je škoda, že spojení mezi Prahou a Mnichovem trvá stejně dlouho jako před desítkami let. Je to chyba, ale jsme na dobré cestě, aby se to pohnulo kupředu. Netroufám si ale jako ministr školství odhadnout, jak dlouho to bude trvat.

Nedali vám bavorští politici žádné signály během vaší návštěvy v Řezně?

Ne, my jsme se soustředili zejména v našich formálních i neformálních rozhovorech na témata, která patří do mého rezortu. Bavili jsme se o výuce češtiny v Bavorsku, kde bavorská vláda podporuje šest bilingvních škol a rozšiřuje výuku češtiny na bavorských školách, což jsou důležitá témata přímo v mém rezortu.

Shodou okolností jsem se ve čtvrtek před tím, než jsem jel do Řezna, setkal s bavorskou ministryní školství Annou Stolzovou.

Ta debata je velmi intenzivní a týká se jak základních a středních škol, tak vysokých škol, kde máme velmi dobrou spolupráci. Už řadu let máme česko-bavorskou vysokoškolskou agenturu, která podporuje spolupráci vysokých škol, a to je podle mě další důkaz toho, jak intenzivní jsou naše vztahy.

Nepopírat, ale překonat

Vrátím se ještě k tomu pohledu na minulost. Vy jste, pokud vím, zdravil sudetské Němce jako krajany. Zmiňoval jste se o starých démonech nacionalismu, ale i o poválečné pomstě. Bylo na účastnících, se kterými jste mluvil, znát, že třeba ta střední a mladší generace už nám odpustila ty desítky tisíc obětí poválečného vyhánění, jak uvádějí historické komise?

Musím říct, že považuji za strašně důležité, abychom se o těchto věcech se sudetskými Němci bavili velmi otevřeně. Abychom nepopírali realitu, co se dělo v minulosti. A oni to velmi vysoce cení.

Jestli jednotlivci v sobě dokážou překonat hrůzu, kterou někdy v minulosti prožili jejich rodiče, nebo někteří stále žijící lidé, kteří to zažili v dětství, to je otázka.

Je to stejná otázka, jestli jsme to dokázali překonat my, protože i na naší straně těch obětí bylo opravdu mnoho. A to je věc individuálního rozhodnutí.

Myslím, že v té společné diskuzi máme šanci dosáhnout něčeho podobného, co se podařilo mezi Němci a Francouzi na západě Německa, kde historie byla také velmi složitá. Po roce 1945 se podařilo najít cestu k tomu, že dnes téměř nepoznáte, že tam existuje státní hranice, když přejíždíte do Štrasburku.